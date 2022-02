La unidad sindical en la conserva se fractura entre acusaciones de “traición”

La unidad sindical en el convenio de la conserva ha saltado por los aires. Poco o nada queda de aquella exhibición de músculo que se mostró en las concentraciones de finales de enero y principios de este mes, en el que las tres centrales sindicales (CIG, Comisiones Obreras y UGT) participaban en ellas de manera conjunta. La ruptura se escenificó en Madrid, durante las negociaciones del convenio colectivo con la patronal y estalló ayer, con sendas ruedas de prensa en las que la central nacionalista y Comisiones se culparon mutuamente de dinamitar la unidad y se acusaron de traicionar a los trabajadores.

Para ambas entidades, lo que expresa el documento es radicalmente distinto, mientras para CIG estamos ante “el mejor convenio del sector de la conserva de la historia”, para Comisiones Obreras lo que se firmo ayer es “un auténtico atraco a los trabajadores del sector”, además de dar continuidad a una situación “machista y patriarcal con la que no se va a acabar”.

Lo que lleva a la central nacionalista a realizar la primera de las afirmaciones es que, en caso de ser ratificado por sus asambleas, será el primer convenio en el que “los trabajadores no pierden poder adquisitivo” al incluir un incremento salarial de 6,5% retroactivo y con pago de atrasos desde 1 de enero de 2021, a lo que se suma un 1,00% en 2022, con cláusula al IPC Real, mientras que en los dos años siguientes (2023 y 2024) ese incremento sería de 1,50%. Así, un auxiliar cobrará 1.93 euros solo en atrasos, mientras que el incremento en 2022 es de 84 euros al mes en las categorías más bajas.

A mayores, todas las categorías del grupo 5, en el que se incluye a todas las mujeres, tendrán un incremento salarial adicional de un 0,3% anual, con el objetivo de “alcanzar la equiparación salarial que venimos demandando los sindicatos”. Pero ese no será el único paso en lo que a equiparación salarial se refiere, ya que Rosa Abuín, responsable de la CIG, destaca la creación de una comisión técnica de clasificación profesional que comenzará a trabajar con el objetivo de integrar los actuales grupos 5 (donde se clasifica a las mujeres) y 6, con el concepto de “igual trabajo, igual salario”. Abuín tiene muy claro que la única medida que puede acabar con esta discriminación salarial es una mejor distribución de las categorías laborales y “ese debe ser el camino para acabar con esta situación”.

Por último, el cuarto turno o de fines de semana y festivos, no afectaría a las trabajadoras de plantilla, sino que serían “contratos de nueva duración, con la empresa encargándose de la selección y no las ETT”.

Desde la central nacionalista insisten en la importancia que va a tener este convenio, el cual van a dar a conocer en todas las asambleas “y a defenderlo con orgullo, porque quien ha conseguido estas mejoras no hemos sido los sindicatos, sino los trabajadores del sector con su lucha frente a la patronal”.

La visión del convenio de Comisiones Obreras es radicalmente distinta a la que tiene la central nacionalista. Miguel María comenzó su intervención calificando el acuerdo de “un atropello a la clase trabajadora” e incluso acusa a sus homólogos “de engañar y traicionar” al sector. “Ha sido un paripé, un compadreo con la patronal, un auténtico atraco a las trabajadoras del sector de la conserva”, aseguró.

Ricardo Martínez, miembro de la comisión negociadora, no era capaz de entender como la CIG y UXT “firman un preacuerdo con las mismas propuestas que rechazaron el 2 de febrero”. El responsable de comisiones no duda en calificar de “Falacia” la subida de un 0,3% anual para el grupo 5 o la creación de una comisión técnica que camine hacia la equiparación salarial . De hecho, mantiene que las mujeres van a perder dinero con este acuerdo ya que “si en el 2020 la diferencia entre un oficial de segunda de oficios varios y otro de fabricación era de unos 840 euros, ahora será de 854, es decir, de 14 euros más”. Mantienen que ellos planteaban una equiparación salarial con aumentos lineales, de forma cómoda, pero “las empresas no quisieron”.

En lo que respecta al cuarto turno, alertan de que el convenio deja “unas condiciones salariales pésimas para las nuevas contrataciones, que tendrán “el salario base y complementos de 35 euros por sábado y 65 por domingo, cuando también tienen derecho a tener contratos dignos; creemos que crear contratos precarios nunca puede ser la solución”.

Esos dos puntos son claves para el sindicato, desde el que insisten en que “no se mejoran con este acuerdo y eso las bases de CIG y UGT deben saberlo para decirles que no lo firmen”. Lamentan que la unión sindical fuese “falsa; nuestra intención siempre fue sacar este convenio del vagón de cola y creíamos que era el momento por la movilización de los trabajadores; teníamos una responsabilidad con ellos que nosotros mantenemos”.