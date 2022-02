Dependientes y el Concello de Cambados reclaman más horas de ayuda en el hogar

“En el caso de los grandes dependientes, tres horas al día de ayuda en el hogar se quedan escasas incluso para hacer las cosas básicas”, afirma Rial. Además, añade, las personas con grandes dependencias tienen a menudo una salud quebradiza. “Yo misma puedo estar bien hoy y fatal mañana. Y cuando empeoramos, al personal de ayuda en el hogar aún le llega a menos el tiempo que tiene”.

En el Concello de Cambados hay actualmente 72 personas usuarias del servicio de ayuda en el hogar, según datos proporcionados por el concejal de Servicios Sociales, Fernando Patricio. 61 de estos vecinos reciben el servicio tras obtener la calificación de dependencia por parte de la Xunta, y suman 3.081 horas mensuales.

En el caso de estos usuarios, es la administración autonómica la que estipula el umbral de horas que le corresponde a cada uno, dependiendo de su grado de dependencia. A mayores, otras once personas tienen ayuda en casa gracias a un programa del Ayuntamiento. En este caso, disponen de una bolsa de 30 horas mensuales.

Fernando Patricio comparte la opinión de María José Rial, e insta a la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia a ampliar la dotación presupuestaria del servicio. “Las horas que se están prestando son insuficientes para cualquiera de los tres grados de dependencia”, sostiene el edil. Por ello, entiende que la administración autonómica tiene que poner más fondos para ayudar a las personas vulnerables. “Si no invertimos en salud, no sé en que se puede invertir”, asevera Fernando Patricio.

Para María José Rial, la dotación de horarios actual no solo es insuficiente para que el personal de las empresas del SAF (Servicio de Axuda no Fogar) pueda realizar las tareas básicas de cuidados personales y de la vivienda de los dependientes, sino que también les impide ayudar en otras facetas importantes que redundarían en una mejor calidad de vida de los usuarios. “Si dispusiesen de más tiempo, podrían ayudar a las personas a moverse un poco, y podrían trabajar un poco la parte cognitiva y del acompañamiento”.

Fernando Patricio también llama la atención sobre la situación de personas mayores que viven solas, o cuyos hijos trabajan fuera de casa, y que en consecuencia pasan mucho tiempo solas. Cuando se trata de personas con una salud física o cognitiva frágiles, la falta de cuidados puede resultar fatal. “Hay personas mayores que necesitan más horas de ayuda en el hogar de las que se le están dando”.

Además, el responsable de la cartera de servicios sociales en Cambados insta a la Xunta a ser más ágil con los exámenes de reconocimiento de la discapacidad. En estos momentos, afirma, hay solicitantes que esperan hasta siete meses para que les hagan el examen , plazo al que hay que añadir después el tiempo que tarda la resolución. Unos periodos que a él se le antojan excesivos.

El de ayuda en el hogar se ha convertido en uno de los servicios más costosos para las administraciones locales, puesto que su financiación es compartida con la Xunta, pero la administración autonómica congeló durante años su aportación, mientras el coste de la hora seguía subiendo.

Una situación que ha cambiado este año, pues el gobierno gallego ha incrementado su participación económica. En todo caso, el progresivo envejecimiento de la población y el mayor número de personas dependientes con derecho a esta prestación obliga a repensar su futuro hacia estándares de mayor calidad. Recientemente, trabajadoras y usuarios del SAF de Vilagarcía se quejaban de las condiciones laborales y del servicio que se estaba prestando.

Rial: “El terror no solo estuvo en los centros de mayores o las residencias, sino también en casas como la mía”

María José Rial llama la atención sobre la perspectiva “errónea” que alguna gente se ha hecho de la manera de afrontar la pandemia de las personas con grandes dependencias. Según ella, son muchos los que piensan que los dependientes lo han tenido más fácil, pues no tenían que ir a trabajar y ya estaban acostumbrados a salir poco. Una visión que, advierte Rial, tiene poco que ver con la realidad cotidiana de estas personas. “En nuestro caso el sufrimiento fue doble, el de la propia enfermedad y la sensación de estar sitiados por todo esto”. “La inmensa mayoría de personas ajenas a nuestras casas piensan que lo tuvimos más fácil, pero no es así”. Porque, explica, al hecho de estar “confinados como los demás”, se unía “el condicionante de no poder recibir visitas que nos pudieran sacar de apuros muy gordos”.

Alude también a la incertidumbre y las dudas. “Eso era lo que más miedo me daba, las dudas”, y recuerda aquellos momentos en que su salud empeoraba, “y no sabía que hacer, si salir y arriesgarme a ir a urgencias o ver hasta donde era capaz de aguantar en ese empeoramiento”, explica la cambadesa al rememorar su experiencia personal durante las fases más duras de la pandemia de COVID. Rial Galiñanes alude también a sus patologías previas, que la convierten en una persona más vulnerable al coronavirus. “En casa, solo entraba mi auxiliar, y yo incluso tenía miedo cuando venía ella, porque evidentemente tenía su vida y había estado en la plaza, el supermercado... Ahora lo sigo teniendo, pero lo llevo de otra manera”.

“Claro que ahora estoy más tranquila con las tres dosis de la vacuna, pero sé que como coja el coronavirus seré de las que acabarán en el hospital por mis patologías anteriores”. Por ello, la cambadesa quiere llamar la atención sobre la dura situación que siguen pasando los dependientes que viven solos, y que en muchos casos han derivado en problemas de salud mental o en el empeoramiento de sus enfermedades, agravado por la falta de atención médica presencial. María José Rial quiere enfatizar que durante la pandemia, “el terror no solo estuvo en los centros de mayores y residencias, sino también en casas como la mía”.