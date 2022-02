Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, el Concello de Meaño somete exposición pública la RPT municipal aprobada en el pleno del pasado 28 de enero. A partir de ahora se abre el plazo formal de presentación de alegaciones, que estará vigente hasta el 14 de marzo. De no presentarse, quedaría aprobada de forma automática. No obstante, la oposición manifestaba ya en aquel pleno ser sabedores de que algunos trabajadores presentarán alegaciones, al considerar que el documento no ha valorado en forma sus respectivos puestos de trabajo. De presentarse, pues, corresponderá turno por parte del concello de aceptar o rechazarlas.

Se trata de un documento sobre el que la oposición advertía sobre sus lagunas al considerarlo mejorable, pues incluía algunos vacíos, como que el texto hacía referencia a un convenio laboral del que, en realidad, se carece en Meaño, o que para el desempeño de algunos puestos se exija una titulación menor al adecuado. Otros lamentan que no pase de ser una catalogación al uso de los puestos de trabajo, sin entrar en las plazas llamadas a ser amortizadas u otras de creación que se precisarían en el concello. Pese a las discrepancias, al final la Relación de Puestos de Trabajo salió adelante con la unanimidad de los tres grupos, y que el regidor calificaba de “hecho histórico” . Ello, según explicaba el regidor, supondrá a las arcas municipales un desembolso de 113.000 euros en los próximos cuatro años.