Luis Arosa carga contra el BNG de A Illa: “Les ofrecí hasta mi propio despacho”

El concejal de Servicios de A Illa, Luis Arosa, cargó ayer con dureza contra el edil del BNG, David Mochales, al que acusa de falta de lealtad y de actuar con poca seriedad política. El representante nacionalista denunció el miércoles que lleva tiempo solicitando al Ayuntamiento la cesión de un local en el que poder reunirse con los vecinos y hacer su trabajo de oposición, y Luis Arosa le replicó ayer que llegaron a ofrecerle hasta cuatro alternativas. “Les ofrecí hasta mi propio despacho”, afirma Arosa.

Además, el concejal del equipo de gobierno se siente muy dolido porque, según su versión, el miércoles por la tarde mostró a Mochales un local que podría cederle en la nave municipal de Testos, “y él dijo que le parecía bien”. “Eso fue a las cinco de la tarde del miércoles, parecía que el problema estaba resuelto, y hoy (por ayer) me encuentro con que dice en la prensa que ahora no está de acuerdo”.

Luis Arosa argumenta que la ley no obliga a los ayuntamientos a ceder espacios públicos a los grupos políticos, sino que tan solo es una recomendación. “Lo que dice la ley es que la cesión se hará en la medida de las posibilidades funcionales de la administración”. Y, añade, en el Concello de A Illa no sobra el espacio, hasta el extremo de que, “hay funcionarios que tienen que cambiarse en los baños públicos porque no hay sitio para ellos”.

A pesar de todo, prosigue, se hizo un esfuerzo por satisfacer la demanda del BNG, y se le ofrecieron hasta cuatro posibilidades, siempre según la versión de Arosa. El edil afirma que llegaron a plantear que tanto él como el concejal de Obras le cederían el despacho que ocupan actualmente y ellos pasarían a la planta superior, pero que Mochales desechó esa propuesta.

Dice que también le mostraron un local en la primera planta del multiusos que ocuparon en el pasado los jubilados, y que ahora está sin uso, “pero tampoco lo quisieron”. “La tercera opción que se les dio fue un despacho en el Auditorio, aunque en este caso sí me parece correcto que no les gustase porque es cierto que había una menor disponibilidad horaria”. Finalmente, surgió la alternativa de Testos, que según Arosa sí era del agrado de Mochales. “El miércoles por la tarde le gustó, y el jueves por la mañana encontramos este percal”.