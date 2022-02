El Arciprestazgo de O Salnés viaja a Santiago

Los feligreses de O Grove, Meaño, Sanxenxo y Poio pueden empezar a inscribirse para peregrinar en autobús a Santiago, para asistir a una misa que presidirá a las cinco de la tarde el arzobispo –exclusiva para el grupo participante–, además de tener la oportunidad de entrar por la Puerta Santa y ganar el Jubileo.

Es una propuesta del Arciprestazgo de O Salnés, conformado por las parroquias de Adigna, Bordóns, Campañó, Combarro, Curro, Dena, Dorrón, San Martiño de O Grove, Xil, Lores, Meaño, Nantes, Noalla, Poio, Portonovo, Raxó, Samieira, Sanxenxo, Simes, Vilalonga y San Vicente.

Será el 1 de mayo, con salida en autobús a las 14.45 horas y regreso a las 20.00 horas.

El precio es de 15 euros, según indica el cura de San Vicente de O Grove, Juan Ventura Martínez Reboeiras, quien anima a los arousanos a sumarse a esta propuesta de carácter religioso y cultural.

Jornadas de divulgación

“Historia(s) do Grove”

La Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey acoge las jornadas “Historia(s) do Grove”, en las que hablar sobre “O ‘Novo Endem’ e as fuxidas do franquismo por mar”.

Además de debatir sobre “Os militares demócratas leais á II República”.

Son dos de las ponencias previstas para hoy, mientras que mañana será el turno de “O Partido Galeguista do Grove anterior á Guerra”, con participación de Francisco López Franco “Chesqui”, secretario del PG.

Le seguirá la proyección del documental “A Irmandade Galeguista do Grove”.

Música

Saudades de Doen

El grupo Doen, formado por jóvenes de varios puntos de la comarca de O Salnés presenta en concierto su último trabajo, “Saudades”.

En el Auditorio de A Illa, mañana, a partir de las 19.30 horas. La entrada anticipada tendrá un coste de 8 euros.

Monólogos

Luis Zahera en Vilagarcía

El actor gallego Luis Zahera, galardonado con un Goya, muestra su faceta cómica en “Quero facer de galán”, un espectáculo de 90 minutos lleno de recuerdos de su infancia, su llegada a la TVG, sus inicios en la televisión nacional e infinidad de anécdotas surrealistas.

En el Auditorio de Vilagarcía, el 7 de mayo, a las 21.00 horas. Las entradas están a la venta en ataquilla.com, a precios de entre 10 y 12 euros, más gastos de gestión.

Concursos

“Boas prácticas na escola”

El CIM de Vilagarcía acaba de convocar el XVI Premio para la igualdad de género “Boas Prácticas na Escola” 2021-2022. Los destinatarios son los centros escolares (de todos los niveles educativos) de la ciudad financiados con fondos públicos, incluidos los de educación especial y centros de enseñanzas especiales. Se concederán tres galardones de 500 euros cada uno a los mejores trabajos.

Los proyectos pueden presentarse hasta el 30 de abril a través de la sede electrónica del Concello de Vilagarcía.

Talleres

Aula gastronómica

El Concello de Valga pone en marcha talleres de cocina dirigidos por los chef Fran Jamardo, Rocío Garrido y Coque Fariña, de “Indo e Vindo Gastronomía”. Elaborarán y explicarán cuatro recetas en cuatro sesiones formativas.

Los miércores 16 y 23 de febrero y 2 y 9 de marzo, en la Casa da Cultura de Valga, a partir de las 18.00 horas.

Preparación de té

Taller gratuito para aprender a preparar el té Matcha, una “bebida milenaria de la que todo el mundo habla”. Estará dirigido por Laura, la “sumiller de té” vilagarciana que promueve la cultura del té desde la tienda “Tetereta”.

El 22 de febrero, a instancias de la tienda “Tetereta”, de Vilagarcía, en el espacio hostelero Harpazul, en Catoira. Incluye degustación y es necesaria inscripción previa.

Teatro

“As que limpan”

La obra habla de la lucha organizada de las camareras de piso de los hoteles por alcanzar unos derechos laborales y sociales justos. Frente a ellas, la avaricia voraz de los propietarios de las cadenas hoteleras.

En el Auditorio de Vilagarcía el 19 de febrero a las 20.00 horas. Las entradas están a la venta en ataquilla.com a precios de entre 5 y 3 euros más gastos de gestión.

Exposiciones

“Paso a paso”

Exposición de fotografías tomadas por Ramiro González, Adonis Ríos, Esmeranda L. Castro, Ana Rozas, Ánxela Taboada, Maria Pino, Maite Miñambres y Josina Gancedo. Son 24 obras que tratan de lograr “que el espectador se meta dentro de cada imagen y vea ese mundo que intentamos crear”, explican los autores y el Concello de Valga.

En el Auditorio Municipal de Valga, sito en Cordeiro, durante todo este mes

Irene Silva

La artista de Baiona Irene Silva protagoniza la nueva exposición del Centro Comercial Arousa, de Vilagarcía. La pintora muestra en la capital arousana unos trabajos bajo el título de “Figurando emocións”. La exposición puede visitarse de lunes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 21.00 horas.

Hasta el 28 de febrero, en la primera planta del Centro Comercial Arousa (Vilagarcía).

Fernando Cobo Gradín

El que fue impulsor y director de la Estación de Hidrobioloxía Encoro do Con, en Castroagudín, muestra su faceta artística.

El investigador y profesor del Universidade de Santiago expone algunos de sus cuadros en el espacio museístico y galería de arte en que se ha convertido la cafetería Stocolmo.

Da a conocer así una obra que abarca tanto la figuración como la abstracción mediante la utilización de diferentes técnicas, aunque se ha especializado en el óleo

Hasta finales de marzo en la vermutería Stocolmo 2.0, de Vilagarcía.

Biomarine Center

El espacio museístico habilitado por el grupo Nueva Pescanova en el centro de investigación y desarrollo de que dispone en O Grove se presenta como un espacio divulgativo e interactivo abierto al público para concienciar sobre la importancia del cuidado de los ecosistemas marinos para el futuro del planeta, dar a conocer los beneficios de la acuicultura y repasar su historia, que comenzó en China en el año 3.500 antes de Cristo”.

Exposición permanente en el Pescanova Biomarine Center, situado en el barrio de Ardia (O Grove).

Cacto

El Centro de Activación Cultural Torres de Oeste (Cacto) dispone de paneles informativos, una muestra de réplicas que contextualizan diferentes etapas de la historia de las Torres y varias unidades audiovisuales que permiten profundizar de forma interactiva en la historia de Catoira.

Exposición permanente en el edificio situado, a modo de museo, en la puerta de acceso al recinto de las Torres de Oeste, en Catoira.

Aldea Marinera

Colección de esculturas de piedra formada por medio centenar de piezas estrechamente relacionadas con el mundo del mar. Son obras de la Escola de Canteiros de Pontevedra, dependiente de la Diputación. Se encuentran situadas a lo largo del sendero que une el Museo de la Salazón con el Acuario O Grove y la playa de As Pipas

Exposición permanente en Punta Moreiras, O Grove.

Otros actos

Gala contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebra una gala benéfica que reunirá en el escenario al tenor Cesáreo Torres y a la soprano Loli Crespo, que además es presidenta de la agrupación en Vilagarcía.

También actuarán el pianista Alejo Amoedo, la Orquesta de Pulso y Púa Arousa y la escuela de danza Perla de Arousa. Pepe Álvarez organizará todo entre bambalinas.

Hoy, a las 21.00 horas, en el Auditorio de Vilagarcía. Las entradas cuestan 5 euros y pueden comprarse de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 hasta el inicio del evento en el propio Auditorio.

La recaudación se destina a la atención a enfermos de cáncer y sus familiares, pues los servicios de la AECC son gratuitos.