Grupos "fieles" a Revenidas repetirán este año en Vilaxoán pero con nuevo repertorio

Tanxugueiras y La Pegatina se incorporan al cartel de Revenidas 2022, que se celebra del 7 al 11 de septiembre. Sendos grupos musicales ya actuaron en el festival vilaxoanés, si bien garantizan que sorprenderán al público con un nuevo espectáculo. La organización también ha desvelado la presencia de otros artistas que se suman a los ya anunciados, como Lamontagne & Picoamperio, Talco, Moscow Death Brigade y Suu.

El trío de pandereteiras formado por Olaia y Sabela Maneiro y Aida Tarrío se subió al escenario de Revenidas en 2021. Se espera que el próximo mes de septiembre ya tengan en la calle su nuevo disco, que presentarán en Vilaxoán con "un show totalmente diferente al que se pudo ver el año pasado, centrado ya en su propuesta de mezcla de música tradicional con sonidos electrónicos y urbanos", avanzan los organizadores.

Algo similar ocurre con La Pegatina, que ya estuvo varias veces en Revenidas, como por ejemplo en 2017. En primavera publicarán nuevo trabajo discográfico (el décimo de su trayectoria), en el que se incluyen destacadas colaboraciones internacionales. "La gira de los catalanes promete ser una de las más intensas y festivas de este año", señalan.

Con respecto al dúo gallego de Laura Lamontagne & Picoamperio, que también formaron parte del cartel de 2021, igualmente desembarcarán el próximo mes de septiembre en el litoral vilaxoanés con novedades debajo del brazo, entre ellas su nuevo disco.

Talco, otros viejos conocidos del festival, no faltarán en esta edición. No obstante ya no se presentarán como Talco Maskerade, el proyecto creado a raíz de la pandemia de COVID en el que interpretaban temas en acústico. Ahora regresan a su versión original con el ska y el punk más combativo.

Desde Rusia recalarán en Revenidas Moscow Death Brigade, creadores de un sonido propio llamado "circle pit hip-hop", una mezcla de música electrónica, hardcore y rap con un mensaje contra las guerras, el racismo y todo tipo de discriminación. El grupo moscovita presentará en Vilaxoán "Bad Accent Anthems", su último disco.

La última confirmación es Suu, una joven cantautora catalana que cuenta con más de 250.000 oyentes mensuales en Spotify y casi 130.000 seguidores en Youtube e Instagram.

Las primeras confirmaciones

Todos estos artistas se suman a un cartel ya integrado por Baiuca, Dubioza Kolektiv, SFDK, Ladilla Rusa, Lendakaris Muertos y Zoo. En los próximos meses se darán a conocer el resto de grupos que completarán Revenidas así como las actividades paralelas del festival, como el circo o los conciertos a bordo de un barco.

Los abonos pueden comprarse en www.revenidas.com o desde las redes sociales del festival a un precio de 46 euros más gastos de gestión. Este año se recupera la zona de acampada.