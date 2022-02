La Mancomunidade detecta nidos activos de velutina debido a las anómalas temperaturas

Temperaturas altas para la época del año actual y ausencia de precipitaciones suficientes son dos de las claves que explican un cambio en el comportamiento de las velutinas que se ha encontrado el servicio que tiene activado la Mancomunidade: todavía se mantienen activos muchos de los nidos secundarios. Desde que se detectó la presencia de esta especie invasora en la comarca de O Salnés, se veía como su actividad descendía hasta hacerse prácticamente nula durante los meses más crudos del invierno. Durante las etapas de mayor frío o con gran presencia de lluvias permanecían hibernando a la espera de que el tiempo mejorase para reiniciar todo su ciclo.

José María Pedrouzos, uno de los integrantes del servicio reconoce que “era algo que nos esperábamos que podía ocurrir, incluso nos temíamos que pudiera ser mucho más intensa, ya que los nidos que hemos descubierto con actividad carecen de reinas y los individuos que encontramos dentro son mucho más pequeños de lo normal, seguramente porque serán de los últimos huevos en eclosionar”. Pedrouzos reconoce que “no ha sido uno o dos casos, hemos retirado nidos elaborados por las velutinas con actividad en prácticamente todos los concellos, en una etapa en la que ya deberían comenzar a salir las reinas”. Aunque sin la actividad del verano, las avispas continúan manteniendo el nido y mantienen alimento en su interior, aunque no crían nuevas larvas.

La situación todavía no es preocupante, siempre y cuando no se repitan inviernos como el de este año. Es por ello que la Mancomunidade mantiene la misma hoja de ruta de los últimos años en su lucha contra las avispas velutinas. En estos momentos, los dos operarios del servicio creado por el ente comarcal se encuentran centrados en retirar las cerca de 2.000 trampas que han repartido por los municipios adscritos al servicio. No será hasta dentro de unos diez o quince días cuando se comience con el nuevo trampeo, una actividad con la que se pretende frenar la expansión de una especie que se ha adaptado perfectamente a las condiciones climáticas de la comarca de O Salnés. Pedrouzo descarta iniciar antes esta labor ya que “todavía estamos en época de lluvia y las trampas, con el agua, pueden acabar perdiendo efectividad, por eso es mejor mantener la hoja de ruta que tenemos desde hace algunos años”, explica.

Uno de los concellos que fue pionero en el trampeo fue el de A Illa, donde la Concejalía de Medio Ambiente ha comenzado a contactar con los vecinos para ver su disponibilidad a la hora de colocar nuevas trampas. La edil Gabriele von Hundelshausen apunta que “llevamos años haciendo una labor de mitigación de la presencia de la velutina muy importante, ya que cada reina que eliminamos supone evitar la creación de un nuevo nido, un elemento que crea un problema ambiental, al verse afectadas muchas especies por la presencia de un competidor, y social, ya que las picaduras pueden provocar daños importantes a las personas”. Von Hundelshausen reconoce que “ya hemos comenzado a elaborar las trampas que utilizaremos este año y a preparar el atrayente”.

El edil de Somos Ribadumia, Enrique Oubiña, pide a su municipio un plan de trampeo organizado, sobre todo en las inmediaciones del río Umia, donde denuncia que “hay un centenar de trampas, la mayor parte de años anteriores, amenazando con acabar en el río”. Entiende que debe articularse una fórmula menos lesiva con el medio ambiente y más efectiva con la eliminación de las velutinas.