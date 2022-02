Cuatro de cada diez vecinos de O Grove exige más médicos en el centro de salud

“Esta misma mañana me aplazaron una cita rutinaria”, explica Jorge Rivas quien con su mujer Dolores Prieto acudió a la concentración convocada por los cuatro grupos políticos de la Corporación de O Grove para exigir simplemente que se cubran las plazas de médico que corresponden a una localidad de casi once mil habitantes.

El matrimonio formaba parte de los cerca de doscientos manifestantes que ayer viajaron a la capital de provincia con cerca de cuatro mil rúbricas bajo el escrito que han dejado al gerente del área sanitaria Ramón Gómez en el registro del Hospital Provincial.

Sobre las once de la mañana comenzó la protesta a la puertas del centro sanitario, bajo el porche para protegerse de la lluvia que a esa hora complicaba la estancia a la intemperie aunque el motivo estaba más que justificado. “En estos momentos hay dos médicos de Atención Primaria y uno en Pediatría cuando la plantilla es de siete y dos”, explicó el alcalde José Antonio Cacabelos que orgulloso custodiaba las carpetas con las 3.622 rúbricas, “casi el 40 por ciento de la población mayor de 18 años”, explicaba a la salida.

"Queremos más médicos", voz unánime

El mensaje era muy claro: “Queremos más médicos”, corearon los asistentes a viva voz a las puertas del hospital provincial, donde tiene las oficinas la Gerencia de la EOXI.

La concentración iba a celebrarse el pasado 10 de febrero pero se pospuso una semana porque antes se suspendió la reunión a la que les había convocado Ramón Gómez; pero los vecinos no estaban dispuestos a quedarse en sus casas, sin exponer su queja de forma pública.

Ramón Gómez se dio cuenta de que la movilización iba en serio y que los mecos no iban a guardar silencio, así que ya en la tarde del miércoles expresó a través de diversos medios que estaba conforme con recibir a los representantes de la localidad.

Ayer les confirmó que será mañana viernes, 18 de febrero, cuando se reúna con los portavoces de los cuatro partidos de la Corporación de O Grove para hablar sobre soluciones a las 12.00 horas. “Sabemos que se excusará conque no hay profesioales para cubrir las vacantes, pero esa respuesta no nos vale”, exponían.

Condiciones dignas para los profesionales Y otro de los motivos que se alegan en O Grove es el relativo a la nula empatía de la Gerencia con los nuevos profesionales. “Desde 2017 se han formado 54 médicos en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y solo ejercen aquí 12; el año pasado fueron doce y solo quedó uno”, expresa molesto e indignado Fernando Meis. Las causas en principio son diversas, también económicas, pero Meis que pertenece a un colectivo médico sindical, cree que el más importante tiene que ver con una gestión de personal con muchas carencias, tanto por la sobrecarga que se impone como por la inestabilidad a la que tienen que enfrentarse a diario los profesionales. Se trata de un problema generalizado en toda el área sanitaria, con quejas periódicas en centros de salud de Pontevedra-O Salnés. Esta misma semana se celebró una concentración en el ambulatorio de A Parda, el mismo día en el que solo había un médico para el distrito: “Atendió, creo, que a 116 pacientes”, reveló Meis con estupefacción.



Cacabelos insiste en que lo importante es cubrir las plazas vacantes en Atención Primaria, con el fin de no colapsar los hospitales. “Es la pescadilla que se muerde la cola”, describió retóricamente. Un problema que también subraya la diputada provincial Noemí Outeda quien reconoce que cuando ha tenido alguna urgencia médica “opto por acudir a Montecelo porque sé que en O Grove no voy a tener una respuesta adecuada”. Es lo mismo que explican otros vecinos de la localidad que también se quejaban del infraservicio sanitario que se presta en la localidad. “Los médicos que están son estupendos profesionales pero no dan abasto”, explicaban en varios corrillos.

La portavoz del PP Beatriz Castro reconoce que la atención en O Grove es deficiente por lo que urge la búsqueda de soluciones lógicas.