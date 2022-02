Los taxistas, ahogados por la subida del diésel: cobran lo mismo por carrera que hace siete años

Muchos autónomos tienen la potestad de subir el precio de sus servicios si por algún motivo el coste de su trabajo también se dispara. No suele ser una medida de buen gusto, pero pueden tomarla. Los taxistas no. El precio de los viajes en taxi lo fija la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade de la Xunta de Galicia, y solo se puede cambiar una vez al año. En el momento actual, con el precio de los combustibles inmersos en una escalada a la que no se le adivina el fin, son muchos los autopatronos que creen que es hora de revisar el coste de las carreras, y más teniendo en cuenta que hace años que no se actualiza. En O Grove y Vilanova, por citar dos ejemplos, llevan trabajando con los mismos precios desde hace siete años.

“En estos momentos hay que trabajar muchísimas horas para sacar un poco de rendimiento”, afirma Víctor Abal, uno de los conductores más veteranos de la parada de Vilanova. Él, asegura, acostumbra a estar operativo a las 6.30 horas de la mañana, y añade que rara vez se retira antes de las 22.30 o 23.00 horas. A mediodía, dice, no va a comer a casa. “A veces paso con un bocadillo o con lo que haya. Otras veces paso sin comer”. Según él, a mediodía hay algo de trabajo, “y en estos momentos no te puedes permitir el lujo de desaprovechar un viaje”. En el caso de Vilanova, los precios actuales están vigentes desde el 1 de enero de 2015, cuando se implantó el uso del taxímetro en la localidad. “Desde entonces, no subió ni el IPC”, añade Abal.

Los precios son más recientes en Vilagarcía, pues son los de 2018, según el delegado en la ciudad de la asociación de taxistas, Karim Tariguente. A pesar de ello, considera que las tarifas actuales se han quedado obsoletas por el desmedido incremento de los carburantes, y de los costes en general. “También nos han subido las cuotas de autónomos, las reparaciones en los talleres...”. Desde 2018 hasta la actualidad, los taxistas de Vilagarcía ya solicitaron en dos ocasiones el alza de las tarifas, para hacer frente a la inflación, pero la Xunta de Galicia denegó ambas peticiones. Este año volverán a intentarlo.

“En O Grove llevamos con los mismos precios desde 2015, cuando instalamos el taxímetro, y este año no nos va a quedar más remedio que pedir que suban un poco las tarifas” Martín Castro - Delegado de los taxistas en O Grove

Martín Castro, delegado de la asociación provincial en O Grove, también da por hecho que en este 2022 van a pedir formalmente una actualización de las tarifas, que entraría en vigor el 1 de enero de 2023, si la Xunta le da el visto bueno. “En O Grove llevamos con los mismos precios desde 2015, cuando instalamos el taxímetro, y este año no nos va a quedar más remedio que pedir que suban un poco las tarifas”.

Hasta ahora, añade Castro, los taxistas no hicieron mucho énfasis en la actualización del coste de las carreras, “porque el precio del combustible fue subiendo un poco, pero se mantenía más o menos estable”. Además, añade, los autopatronos están constatando que hay menos gente que coge el taxi, de modo que pensaron que sería mejor ganar menos que arriesgarse a perder clientes por culpa de un alza de precios, por muy suave que fuese.

Pero ahora, añade Castro, los costes se han vuelto tan elevados que, “aunque no sea una medida de nuestro gusto (cobrar más por los viajes), no nos queda más remedio que tomarla”.

55 céntimos el kilómetro

El importe de las tarifas de los taxistas varía poco en las diferentes localidades de O Salnés. La bajada de bandera cuesta un promedio de 3,75 euros en el caso de los desplazamientos en núcleo urbano, y de 3,30 en lo que respecta a los interurbanos. Desde ese momento, y durante un tramo de kilómetro y medio, no se cobra más al cliente.

A partir de esa distancia de 1.500 metros desde la salida, el coste del servicio dependerá de la distancia recorrida. De lunes a viernes, y en horario diurno, los taxistas arousanos cobran el kilómetro a entre 52 y 55 céntimos de euro, pero hay que tener en cuenta que en la práctica son entre 1,04 y 1,10 euros el kilómetro, puesto que la norma establece que el coste total de la carrera debe cubrir también el regreso del taxista a la parada.

El precio de la bajada de bandera oscila entre los 3,75 y los 4,50 euros

El precio del kilómetro por las noches, también de lunes a viernes, asciende a una media 1,47 euros (73 céntimos por la ida, y otros 73 correspondientes a la vuelta del taxista al punto de partida). Estas tarifas se elevan ligeramente los fines de semana y festivos. Bajar la bandera en dichas fechas cuesta 4,50 euros.

Karim Tariguente opina que la regulación actual deja a los autopatronos desamparados ante situaciones anómalas del mercado, como la que se está viviendo durante las últimas semanas con la cotización de los derivados del petróleo.

En su opinión, la Xunta de Galicia debería autorizar subidas en momentos extraordinarios -como considera que es el actual-, sin la necesidad de obligar al sector a apretarse el cinturón hasta el 1 de enero del año siguiente. El portavoz de los taxistas de Vilagarcía sostiene asimismo que hay que permitir la actualización anual de las tarifas con el Índice de Precios al Consumo (IPC), como se hace en muchos otros sectores.

Los autopatronos no confían en los eléctricos por su autonomía mientras el gas de los híbridos también sube Víctor Abal no tardará en cambiar de coche, pero todavía no sabe qué modelo comprará. Hace unos meses, hubiese ido de cabeza por un híbrido de gas y gasolina, pero el precio de la segunda, y el hecho de que el gas también lleve varios meses de subida le preocupan sobremanera. En opinión de este conductor de Vilanova, los coches íntegramente eléctricos no sirven, a día de hoy, para el oficio del taxi, al menos en el caso de localidades en las que la población está muy dispersa y son habituales las carreras entre municipios adyacentes. Él considera que mientras este tipo de vehículos no amplíen mucho su autonomía, difícilmente seducirán a los taxistas. Lo tienen más fácil los turismos híbridos (eléctrico-gasolina o gas-gasolina), aunque en este caso también presentan el inconveniente de que las materias primas fósiles se están encareciendo, y que la previsión es que sigan haciéndolo durante un tiempo por culpa del polvorín en el que se ha convertido la política internacional. Tampoco ayuda la escasez de infraestructuras para la recarga de estos automóviles. En O Salnés, por ejemplo, solo hay dos lugares para cargar gas: uno está en Rubiáns (Vilagarcía) y otro en Ribadumia, en el polígono industrial. En el caso de las electrolineras, bastan los dedos de las dos manos para contarlas. Así las cosas, lo que hacen muchos taxistas es estudiar minuciosamente los precios de cada gasolinera en internet (se actualizan diariamente en el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica), y elegir las más económicas, puesto que entre una y otra puede haber diferencias de hasta 15 euros si se llena el depósito. Precisamente, el portal web Casacochecurro.com ha realizado una comparativa de precios en la provincia de Pontevedra, según los cuales el gasoil más barato se vende en dos establecimientos de Vigo y San Miguel de Deiro (Vilanova), a 1,347 euros el litro. Ambos pertenecen a la marca Plenoil, y tras ellos aparece la estación de servicio CS del polígono de A Pedreira (Meaño), con el diésel a 1,349. En lo que atañe a la gasolina sin plomo 95, la Plenoil de San Miguel vuelve a ser la más barata, al venderla a 1,447.