El mercadillo de Vilagarcía... ¿Resiste a la pandemia?

No es el de Padrón. Pero casi. O al menos algunas voces consideran que lo era hasta hace poco. El mercadillo de Vilagarcía, con gran tradición y arraigo en el municipio (se celebra desde el siglo XVIII), afronta una época de cambios. Ya no solo por las consecuencias de la pandemia, sino también por la reordenación de la feria que conllevará la introducción del tráfico rodado en la calle Alexandre Bóveda (la de la plaza de abastos), donde únicamente quedarán una fila de puestos una vez que hayan terminado las obras de mejora de accesibilidad y seguridad vial (acaba de adjudicarse la segunda fase). Los demás se redistribuirán en otros emplazamientos.

Partidos como el PP o Podemos-Marea da Vila han advertido en varias ocasiones del declive del mercadillo, aludiendo expresamente a las renuncias de puestos que figuran en las actas de recientes juntas de gobierno local. Desde Ravella aseguran que el número de concesiones se mantiene en 246, “exactamente igual que antes de la pandemia”.

Solo hacia los hijos

Fuentes municipales explican que las bajas se deben a fallecimientos o a jubilaciones. En estos casos, la única forma de traspasar la concesión es que se hagan cargo de ella los herederos (siempre que sean los hijos) del titular, puesto que el Ayuntamiento ya no convoca los puestos que quedan vacantes (es decir, sin sucesor) a personas ajenas al concesionario.

Todas las concesiones, habitualmente por periodos entre 30 y 50 años, pasarán a convertirse en autorizaciones de cinco

¿El motivo? En noviembre de 2023, al amparo del nuevo reglamento, todas las concesiones sin excepción (suelen oscilar entre 30 y 50 años) quedarán en suspenso y pasarán a convertirse en autorizaciones de cinco años, si bien cada ejercicio deberán actualizar la información del permiso.

Simbiosis

El mercadillo y la plaza de abastos de Vilagarcía viven en simbiosis, de forma que si le van bien a unos vendedores, le va bien a los otros. Y viceversa. “Últimamente la feria está bastante floja. Ya hace tiempo que está bajando, pero con la pandemia algunos puestos marcharon y se ve menos ambiente. Eso nos afecta a la plaza también”, opina el presidente de la asociación de placeros, Juan Carlos López.

Juan Bernárdez se traslada cada martes y sábado desde A Estrada a Vilagarcía para vender ropa de hombre en Alexandre Bóveda. Lo hace desde que era niño: “Mis padres vendían en el mercadillo de Vilagarcía y yo venía a ayudarles. Eran tiempos en los que se vendía bien, pero ahora esto no es un medio de vida. A mis hijos los aparté de este negocio, no quiero ni que me vengan a ayudar. Yo tengo 60 años e intentaré aguantar hasta la jubilación".

Con respecto al descenso de las ventas, Bernárdez cree que sus mayores enemigos son las grandes áreas comerciales e internet. No obstante está convencido de que la futura (e “inaudita”, califica) convivencia del tráfico y el mercadillo en Alexandre Bóveda no cuenta con el respaldo mayoritario de la población. “No he hablado con nadie de Vilagarcía que le parezca buena idea”, asegura el vendedor.

Arturo Pardo también es otro de los veteranos de la feria. Lleva casi 40 años vendiendo en la capital arousana. Coincide en que el mercadillo “está en horas bajas” y que las ventas on line y los centros comerciales tienen mucho que ver en esto. “También la pandemia. Nuestros clientes son personas mayores, que suelen ser más sensibles a salir por el coronavirus”, apunta este comerciante vigués, quien vaticina que la introducción de la circulación de vehículos en la feria “va a romperla en dos, va a ser demoledora”.

¿Por qué fluctúa el número de puestos?

Aunque el número de concesiones se mantiene con respecto a la época pre-COVID, eso no quiere decir que la afluencia de puestos sea la misma todos los martes y sábados. Fuentes municipales atribuyen la variación fundamentalmente a tres factores: la climatología (si llueve a muchos ambulantes no les compensa trasladarse desde distintos municipios de la provincia), la época del año (enero, y sobre todo febrero, son los peores meses para el sector, tanto por las condiciones meteorológicas como por la coincidencia con las rebajas del comercio tradicional) y la celebración simultánea con otras ferias (si hay una fiesta señalada en otro sitio).

Además, “las circunstancias de la pandemia (aforos, restricciones, etc.) contribuyeron a incrementar las causas de la diferente oferta del mercado según qué días y qué época del año”, agregan desde el Concello.

Desde el año 1744 Según recoge la página web de Visit Vilagarcía, el mercadillo del martes “hunde sus raíces en 1744, cuando el rey Felipe V, por mediación de un vilagarciano ilustre, Antonio José Mendoza y Caamaño, III marqués de Vilagarcía y virrey del Perú, concedió un mercado franco para compensar la continua leva de vilagarcianos para la Armada. Desde entonces, ese encuentro de comerciantes y consumidores se sigue celebrando. El sentido es distinto, pero la esencia se mantiene”.

Adjudicada la obra para ensanchar la acera del otro lado en Alexandre Bóveda

La junta de gobierno local del Concello de Vilagarcía acordó ayer adjudicar a Montajes J.M. Iglesias la segunda fase de las obras de “mejora de accesibilidad en la calle Alexandre Bóveda” (la de la plaza de abastos), una actuación que completará los trabajos ejecutados en la primera fase, cuando se ensanchó la acera del lado del edificio del mercado y se elevaron los pasos de peatones para aumentar la seguridad vial en una zona que el Ayuntamiento tiene previsto que sea de doble sentido de circulación de forma permanente, también durante la celebración del mercadillo, un proyecto que cuenta con el plácet por escrito de los representantes de vendedores ambulantes y placeros, pero que sigue levantando ampollas entre varios profesionales del colectivo.

Esta segunda fase ha sido adjudicada a la misma empresa que llevó a cabo la primera. El plazo de ejecución es de dos meses a contar desde la firma del contrato y la inversión que Ravella dedicará a la actuación asciende a 34.096 euros que se financiarán con la baja de la humanización de la calle Camilo José Cela (con cargo al Plan Concellos de la Diputación).

Esta segunda fase consistirá en el ensanche de la acera del otro lado del edificio de la plaza de abastos, concretamente entre la intersección con Arzobispo Lago y la de la avenida de Valle Inclán.

Explican fuentes municipales que “además de ganar amplitud, la acera se construirá con hormigón tratado de igual forma que el que se está poniendo en la parte opuesta de la calle para que resulte mucho más cómodo y accesible para los peatones, no presente desniveles u obstáculos y permita una mejor adherencia. Además, este material es mucho más resistente y necesita menos mantenimiento que los tradicionales pavimentos de losas que se sueltan y se levantan con mucha frecuencia”.

La obra incluye el tratamiento de los bordes y aristas mediante pulido y rebaja del chaflán, los cortes transversales para indicar las zonas de vado peatonal y el uso de la loseta hidráulica con botones antideslizamiento para señalizar a las personas invidentes los puntos en los que se sitúan los pasos de cebra.

Asimismo, se supervisarán y repondrán las acometidas de las redes de pluviales y saneamiento y se formarán pendientes para la evacuación de aguas.

En lo que respecta a la primera fase, supuso una inversión de 71.500 euros. El proyecto pretende “reordenar la disposición de los puestos del mercado ambulante de martes y sábados, a la vez que mantener Alexandre Bóveda abierta a la circulación de vehículos en los dos sentidos de forma permanente y con las correspondientes medidas de seguridad vial para peatones y tráfico”.