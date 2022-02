Un cambadés gana el premio Manuel Bao de Química con una investigación sobre el tequila

La investigación por la que ha sido reconocido con el Manuel Bao parte del trabajo fin de grado sobre “La diferenciación quiométrica de tequilas blancos en función de espectros infrarrojos", un trabajo que se desarrolló en el área de Química Analítica, dirigido por José Manuel Andrade, aunque también contó con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México-Cuautitlán, que encabeza la profesora Guadalupe Pérez Caballero. El trabajo de Vieites, apuntan desde el Colegio, “pone de manifiesto la excelente formación de los químicos recién titulados en las universidades gallegas y, sobre todo, su capacidad para abordar con éxito los trabajos de investigación.

Convertida en bebida nacional, el tequila es uno de los grandes emblemas de México y su pureza está determinada por la presencia de un determinado tipo de agave, clave en su elaboración. Aunque tiene un Consejo Regulador, es una de las bebidas alcohólicas que, con más frecuencia, sufre adulteraciones o intentos de fraude. Ese problema es el que se pretende resolver con la investigación llevada a cabo por Vieites, que se centra en encontrar un método analítico rápido para caracterizar el tequila blanco de agave, aquel que “no tiene color y no madura en barricas, para diferenciarlo de otros destilados alcohólicos y licores visualmente parecidos”. El trabajo del cambadés, a través de métodos y medidas que utilizan radiación infrarroja y herramientas de tratamiento de datos, “permite diferenciar entre los tequilas auténticos obtenidos del agave tequilana weber variante azul, cultivado en el territorio de la Denominación de Origen Protegida y las bebidas procedentes de otras fuentes”. Este estudio científico, impulsado por la UDC y la UNAM-Cuautitlán, no solo se ha centrado en el tequila, sino que también se está aplicando a otros tipos de bebidas alcohólicas para determinar su autenticidad y limitar los casos de fraude.

Entre la investigación y la industria





Con tan solo 26 años, Vieites ha logrado uno de los reconocimientos más importantes que otorga el Colegio de Químicos de Galicia gracias a su labor de investigación, una labor que, tras finalizar el Trabajo de Fin de Grado (TFG) ha dejado un tanto aparcada para participar en un máster en Barcelona centrado en la industria farmacéutica y parafarmacéutica del CSIF, especialidad a la que quiere dedicarse. Vieites reconoce que “en estos momentos me debato entre seguir con la investigación o centrarme en la industria, pero creo que aún tengo tiempo para escoger”. El joven cambadés reconocía ayer que recibir un galardón como el Manuel Bao es “un honor por su importancia como por lo que representa Manuel Bao, un referente de la química en Galicia”. El joven reconoce que, desde el instituto siempre se sintió atraído por la química “una materia que no solo comprendía perfectamente, sino que me gustaba mucho y me abría las puertas a seguir aprendiendo cosas nuevas”. A la hora de elegir grado se debatió entre la ingeniería informática y la química, apostando por esta última, decisión que se acabó convirtiendo en un acierto.