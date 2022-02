Un poquito de alma, por favor

Que la tecnología nos aporta muchas ventajas. ¿Quién lo duda? Yo me sirvo de ella con frecuencia y no me considero zocata en el aprovechamiento de las ventajas que ofrece. Pero no es menos cierto que la tendencia a la deshumanización en la carrera de poner máquinas donde había rostros humanos (quizá menos humanos en pandemia, lo sabemos todos) acarrea sus inconvenientes. La posibilidad que los distintos organismos tienen de escamotear el rostro amparados en el anonimato, la distancia física, la pantalla...hace a menudo difícil la resolución favorable de asuntos al ciudadano de a pie .

Desde mi experiencia particular, podría contar episodios la mar de desventurados con la banca, la telefonía móvil (dos años me ha llevado arreglar un problema en mi domicilio con la wifi -me cobraban pero no me funcionaba- tras hablar por teléfono con 100 personas distintas y un solo Dios verdadero). No me cambié porque en otra compañía me advirtieron de que todas al fin cometen las mismas tropelías. La desazón de hablar con agentes mil (servicio técnico, averías, fidelización…), que se pasan la pelota con total impunidad de unos a otros camuflados en la falta de rostro y nombre, me llevó alguna vez al servicio de urgencias con un ataque de ansiedad y ácido estomacal.

Dicen grabar las conversaciones pero curiosamente deben de hacer ese uso selectivamente pues cuando manifiestas que ya has realizado un sinfín de quejas alegan que no les constan tus reclamaciones.

Mi último capítulo está teniendo lugar con la DGT. Me robaron la documentación, entre la cual estaba el carnet de conducir. Al intentar renovar los papeles, empezó el calvario, el descenso a los infiernos, la penitencia. En el teléfono fijo del organismo sale una alocución impersonal que informa de que para pedir cita se ha de hacer uso de un teléfono de pago o vía Internet .

Marco el 060 el sábado por la mañana. Me cobran la llamada pero no resuelvo nada. Lo intento vía internet. Invierto dos horas sin resultado pues, cuando estoy llegando al final, me requieren una firma para la cual he de descargar una aplicación. Con el pulso a mil, cierro tras enviar correo de queja a la DGT solicitando una cita al uso clásico en que no me tomen el pelo de forma tan vil. Me entero luego de que muchos ciudadanos requieren los usos de las gestorías para tramitar asuntos tan elementales, tras tropiezos mil con esa maquinaria inhumana.

Y siempre me acuerdo de los abueletes, muchos de los cuales ni tienen internet ni disponen de conocimientos para moverse por aplicaciones la mar de alambicadas.

Sería deseable que la transición se hiciera de forma piadosa para evitar los daños de la brecha digital con los mayores. En los pueblos, donde se han cerrado un sinfín de sucursales bancarias, los jerifaltes de la banca, tan píos, van a tener la condescendencia de poner cajeros móviles para que la ciudadanía resuelva sus asuntos. ¡Qué majos! Es el pago por el rescate. Para que luego digamos que no tienen corazón... No obstante, yo sigo preguntándome si, salvados los obstáculos del dominio de la tecnología, caminaremos hacia un mundo mejor sin tiendas (sustituidas por la compra online), sin oficinas bancarias (será más fácil la usura), sin universidades, sin consultas médicas …

Esa entronización de lo digital, de lo virtual , que no siempre virtuoso, mete miedo. Y no miedo ante lo desconocido sino un temor fundamentado en la experiencia. Miedo al incremento del paro en aras del enriquecimiento de empresas financieras, eléctricas que engordan como Saturno devorando a sus hijos. Si miedo dan a veces los rostros” humanos”, no digamos ya el terror a una sociedad sin rostro, ese gran Saturno. Una pintura goyesca.

Una pintura negra. Tecnología, si, sin duda pero aderezada con un poquito de alma, por favor. O, de lo contrario, la humanidad amenaza extinción, como otrora los dinosaurios.

*Profesora de instituto