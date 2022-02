La Policía Local de A Illa detuvo en la tarde del pasado viernes a un hombre de 35 años que dio positivo en drogas y que carecía del carné de conducir en vigor desde 2013.

Los hechos sucedieron en torno a las 16.45 horas cuando el vehículo policial realizaba servicio a la altura de la avenida de Castelao. En ese momento observan como un vehículo conducido por un varón inicia una maniobra evasiva. El hecho alerta a los agentes que dan el alto al conductor quien hace caso omiso dándose a la fuga, según la versión oficial.

Momentos después, el vehículo es localizado en las inmediaciones de la Praza do Regueiro con el mismo conductor y una acompañante, si bien pretendían intercambiar asientos en el momento de ser encontrados. Inicialmente, los agentes solicitan documentación al hombre y este argumenta que no la tiene en su poder. Se le solicita el número del DNI y se comprueba que el facilitado no corresponde al de su identidad. Posteriormente, y ante la amenaza de un delito de usurpación de identidad, acceder a dar el número correcto.

La actitud del hombre, natural de A Coruña pero residente en A Illa, lleva a la Policía Local a someterle a un test de drogas en el que se arroja un primer positivo en cocaína, anfetamina, metaanfetamina y cannabis. También se le realizó una segunda prueba de contraste que fue a laboratorio y de la que aún no se conoce su resultado. En el caso de confirmarse el test inicial, se enfrenta a la retirada de seis puntos y 1.000 euros de multa.

En las comprobaciones de la Policía Local también se coteja que el conductor carece de carné de conducir en vigor desde 2013, año en el que se le invalidó. Por este delito contra la seguridad vial, en los próximos días se someterá a un juicio rápido con una pena de prisión que puede ir de 3 a 6 meses.