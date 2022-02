“Es mucho más operativo ser cauto y precavido que sospechar continuamente de internet”

La revolución tecnológica de los últimos tiempos ha traído avances más que significativos, pero también ciertas amenazas que conviene no pasar por alto. La ciberseguridad avanza, pero también la ciberdelincuencia. Emilio Diez, ingeniero informático de la empresa vilagarciana Dos Espacios, da algunas claves sobre cómo actualizarse sin descuidarse para no ponerle puertas al campo del presente y del futuro

.– Las múltiples posibilidades de internet están abriendo un nuevo horizonte en todos los aspectos. ¿Avanzan esas posibilidades a la misma velocidad que la seguridad?

–Creo que internet es cada vez más seguro y hay más empresas y mejores profesionales. En los últimos años ha habido un salto muy importante en la aparición de empresas especializadas en ciberseguridad. Cada vez, incluso las empresas no tecnológicas, están más concienciadas en materia de seguridad. Navegar en la red es como ir en coche, la seguridad al 100% no existe. Así como hay buenos profesionales en seguridad, también hay buenos “profesionales” en la ciberdelincuencia. De todos modos creo que lo más importante es tener una conducta prudente y responsable al igual que cuando conduces.

– ¿Se percibe la desconfianza de mucha gente a la hora de entregarse abiertamente a las posibilidades de la red?

– Está claro que la gente piensa muchas veces en internet como una amenaza. Cada vez hay más noticias de estafas, de hackeos... Es verdad que la gente tiene razón cuando piensa que es imposible navegar con el 100% de seguridad, pero si seguimos ciertas pautas minimizamos la amenaza. Las amenazas no proceden de temas sofisticados, sino que suelen atacar al eslabón más débil, al como hacemos uso de internet. De ello se puede sacar información sobre la que poner el cebo para el engaño.

– ¿Cuáles son las pautas claves para manejarse en internet con cierta seguridad?

– Hay un catálogo básico que deberíamos seguir. Debemos tener contraseñas seguras y actualizarlas de manera periódica. No tener una contraseña mucho tiempo, navegar en sitios web que nos garanticen seguridad, tener cuidado con lo que compartimos en redes y descargamos, usar un buen antivirus actualizado. También se debe tener cuidado con trabajar con redes públicas, en wifis en hoteles y centros compartidos. Quizá la red pública de un hotel, por ejemplo, no sea el lugar más seguro para hacer una compra y meter nuestros datos bancarios en una web.

“El profesor de los mayores debe ser de la familia” – Las famosas cookies. Nunca tantas galletas hemos aceptado. ¿Qué efectos secundarios pueden tener? – Las cookies no son peligrosas. Son una herramienta tecnológica que nos permiten navegar de manera más personal, pero hay que tener también unas pautas porque pueden ser la puerta de entrada para otro tipo de ataques. Por ejemplo, pueden servir para que se alimente de información y luego te instalen un software en tu ordenador que pueda ser un ciberataque. Hay que configurarlas correctamente, no aceptar todas de manera indiscriminada, las de una página de confianza sin problema, pero tampoco rechazarlas todas. Si es fundamental eliminar las cookies del navegador de vez en cuando. Hacer una limpieza regular del historial nunca está de más. – Mención aparte merece la adaptabilidad al medio de las personas mayores. Cualquier gestión requiere de un uso correcto de las redes. ¿No está provocando esto una discriminación social? – Creo que la tecnología es buena para muchas personas mayores. Permite acercarte a ellos cuando estás lejos, hacer cosas sin salir de casa… pero tenemos que tener cuidado de que la vía tecnológica no sea la única. No hemos llegado aún a la etapa en que todos seamos nativos digitales. Es bueno fomentar la tecnología y apostar por la ayuda de los mayores. Igual que acercamos a los hijos a la tecnología, debemos hacer la formación con nuestros padres. El profesor debe estar en la propia familia y los mayores agradecen que sea alguien de confianza quien le dé determinadas pautas. Así navegarán con la mayor tranquilidad posible. Aprenderán a manejar contraseñas, mantendrán contactos con amistades y creo que verían muy mejorada su calidad de vida en muchos aspectos.

– ¿Cuáles son los engaños en los que suelen caer más fácilmente los usuarios?

–Hoy en día el engaño más en boga es el phishing en todas sus variantes. Se basa en que quieren información nuestra o de nuestra empresa para hacer uso de esa información para temas de secuestro de ordenadores, cuentas bancarias... También hay otras amenazas, como aplicaciones que se descargan en los móviles que provocan el malware que es la introducción de un software que puede ser un virus o que incluso puede monitorizar todo lo que hacemos con el teléfono.

– Siento decirle que aquella persona que no le tenga mucho aprecio a las operaciones por internet puede estar recontraconfirmando su teoría.

– Es una amenaza real que no se debe obviar, pero que también las podemos minimizar con una buena higiene en el uso de nuestros dispositivos. Por ejemplo, tenemos que tener muy claro que tu banco no te va a pedir tu contraseña a través de un correo electrónico. Cuando recibes un correo donde te dice que cliques en un enlace para hacer una operación bancaria no se debe hacer. Siempre se debe entrar a través de la web del banco y no utilizar los enlaces que te puedan llegar. Eso es morder el anzuelo. En los enlaces, una cosa es lo que pone y otra cosa que puedas verificar a donde te enlaza. Hoy en día con los temas de phishing hay que tener cuidado, incluso con los códigos QR que están siendo un engaño de phishing y que instala malware en el dispositivo.