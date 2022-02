La lenta agonía de una joya de la navegación tradicional

No resulta sencillo llegar hasta él, ya que se encuentra en una zona en la que apenas hay un estrecho “carreiro” que pasa por delante de donde se pudre al sol. Los restos del “Nuevo Sofía” llevan más de cinco años deteriorándose en la ensenada de O Esteiro, frente a los islotes Ansuiñas, dejando una imagen que dista mucho de aquel barco orgulloso que navegaba en 2003 por la ría de Arousa, poco después de su rehabilitación. La historia del “Nuevo Sofía” es similar a la de muchas embarcaciones que, por desconocimiento o por desidia, acaban varadas en una playa durante años, convirtiéndose en aspirantes a fortalecer una hoguera de San Xoán o a pudrirse hasta desaparecer. Así ha ido desapareciendo gran parte de la flota tradicional gallega desde que apareció el motor y, posteriormente el poliéster. Pero en este caso, es más sangrante todavía, ya que el “Nuevo Sofía” llegó a recuperarse con una aportación económica de la Diputación de Pontevedra, 60.000 euros que habían garantizado su supervivencia sin saber que tenía fecha de caducidad, dinero público que ahora languidece sobre un arenal mientras se le niega a otras asociaciones que llevan años demostrando que son fiables a la hora de recuperar y proteger el patrimonio marítimo de Galicia.

La del “Nuevo Sofía” no deja de ser otra muestra más de la desidia existente hacia la cultura marinera tradicional por parte de muchas administraciones, conocedoras de que el barco caminaba hacia la ruina que es hoy sin mover un dedo y sin intervenir, dejando pasar un tiempo que, en este caso, ha resultado fatal.

El último responsable de la embarcación, Luís Iglesias, expresidente de Rabandeira, asegura que poco pudo hacer para evitarlo, “el barco se fue deteriorando y las reparaciones nos cogieron en plena crisis y no podía afrontar los costes de la reparación”. Achaca gran parte de la responsabilidad a la antigüedad de la embarcación “de más de 70 años, con muchas cuadernas podridas; contacté con varios carpinteros para ver si se podía hacer algo, pero ya me advirtieron de que, si quería repararlo, había que hacer un casco nuevo, y eso era inviable”, explica.

Iglesias asegura que, hace cinco años, cuando lo depositó en la zona en que se encuentra, lo hizo con la esperanza de que alguien echase mano de él o que las administraciones colaborasen en una segunda rehabilitación, pero eso nunca llegó y ahora lo que queda “es que quien pueda estar interesado, saque los planos del pecio y se haga como con la xeiteira ‘Nueva Marina’, pero para esas cosas hace falta dinero”. No es la única embarcación que, con la desintegración de la asociación que lo cuidaba, acaba desapareciendo, asegura Iglesias, ya que “los barcos de madera, o estás encima de ellos o acaban deteriorándose”. Asegura que intentó contactar con algunas administraciones, pero que siempre le acabaron dando la espalda por lo que acabó abandonando a su suerte la embarcación, de la que ahora tan solo quedan cuadernas podridas.

El “Nuevo Sofía” fue construido en Rianxo en 1948 para ser utilizado en el transporte de arena desde una parte a otra de la ría de Arousa. Se trataba de una embarcación que, durante décadas, navegó a vela por la ría de Arousa hasta que la modernización de la flota lo acabó por reconvertir en un barco bateeiro, camino que siguieron muchos galeones. Con esa función se mantuvo durante muchos años en A Illa, y posteriormente en O Grove.

Cuando estaba camino de la motosierra y del desguace, su “fasquía” llamó la atención del Grupo Etnográfico Mascato y de la asociación Rabandeira de Vilanova, que se lanzaron a intentar recuperarlo. Ese trabajo no fue sencillo y fue más lento de lo esperado, pero el 10 de junio de 2003, en plena Festa do Mexillón e do Berberecho de Vilanova, el “Nuevo Sofía” volvía a surcar las aguas de la ría de Arousa. Con la rehabilitación, la asociación etnográfica se quitaba la espina del primer galeón que intentó restaurar, el “Jandro”, un galeón de A Illa que se dedicaba al transporte de teja, pero el proyecto no acabaría llegando a buen puerto.

Contaba con la tipología clásica de un galeón gallego: formas panzudas, poco calado, francobordo moderado y aparejo sencillo de un solo palo con mayor cangreja sin botavara, trinqueta y foque sobre botalón. Durante varios años, el “Nuevo Sofía” participó en todas las actividades relacionadas con la navegación tradicional que se celebraron en la ría de Arousa, luciendo sus especiales características.

El barco tenía una eslora de 17 metros siendo capaz de desplazar 18.000 kilogramos y con su rehabilitación se perseguía la revitalización de la navegación tradicional. Él fue el primero de una larga lista en la que figuran verdaderas obras de arte de la carpintería de ribeira como son el “Rei do Mar”, el “Adelino e Manuel”, “Illa de Cortegada”, “San Pedro” o “Komaira” entre otros. Ahora lo que tiene el “Nuevo Sofía” es un enorme boquete en la proa y casi toda la obra muerta destrozada o podrida por la falta de cuidados y su abandono a la intemperie. El deterioro llegó a principios de la década pasada, cuando permaneció durante mucho tiempo en tierra para unas reparaciones que nunca se llegaron a realizar. Durante esos momentos, incluso, Iglesias llegó a barajar su reconversión en barco vikingo para celebrar una especie de desembarco en Vilanova durante la Festa do Mexillón e do Berberecho. Fueron los últimos estertores antes de que la embarcación se encaminase hacia el punto donde hoy agoniza.