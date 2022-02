La oposición de Ribadumia se levanta por tercera vez del pleno antes de terminarlo

El pleno extraordinario de Ribadumia celebrado ayer al mediodía evidenció una vez más la distancia sideral existente entre el gobierno municipal de Independientes y la oposición, formada por PP, Somos y PSOE. La sesión fue forzada precisamente por la oposición para debatir una serie de asuntos relativos a la gestión del equipo de David Castro; sin embargo, esos puntos fueron finalmente retirados de la orden del día, porque esta contenía otros asuntos que no fueron consensuados antes. El broche del abismo existente en la corporación fue el abandono de la sesión por parte de los concejales de la oposición, cuando iba a abordarse el último punto de la jornada.

Finalizada la sesión se produjeron las consabidas acusaciones mutuas de provocar el clima de crispación. En todo caso, dentro de diez días se celebrará un nuevo pleno extraordinario. En este, se abordarán únicamente las cuestiones que habían pedido aclarar los partidos de la oposición, relativos a la presunta pérdida de medio millón de euros en subvenciones y el proyecto de obras en el entorno del colegio Julia Becerra Malvar y el campo de fútbol de A Bouza. Presumiblemente, esta sesión quedará convocada formalmente en las próximas horas.

La sesión de ayer ya empezó mal. El alcalde la convocó con carácter extraordinario, e incluyó en la sesión tanto los puntos que exigieron los tres partidos de la oposición en su solicitud conjunta de pleno, como otros temas de gestión municipal. Esto disgustó a PP, Somos y PSOE, pues explican que en la convocatoria de este tipo de sesiones extraordinarias, el gobierno tiene que ceñirse a los asuntos planteados por los partidos solicitantes y que si se quiere añadir alguno más, hay que consensuarlo antes con dichas fuerzas.

Como esto último no se produjo, entendieron que lo que pretendía el alcalde David Castro era extender una cortina de humo sobre los temas más peliagudos, y a primera hora de la mañana presentaron un nuevo escrito conjunto, en el que solicitaban la retirada del debate del proyecto del Becerra Malvar y de la pérdida de las subvenciones, y la celebración de un nuevo pleno extraordinario dentro de diez días, en el que únicamente se hable de estas cuestiones.

Para el regidor, esta actitud no es más que una pataleta, pues recuerda que la orden del día se comunicó ya a principios de semana, “y no plantearon la supresión de los demás puntos hasta hoy (por ayer) por la mañana”. Es más, añade Castro, él mismo modificó una vez la agenda del pleno a instancias de la oposición, pues inicialmente había fundido en un solo punto la moción conjunta de PP, Somos y PSOE, y terminó desgajándola en cuatro apartados. No obstante, afirma, los demás partidos no cuestionaron en ese momento que introdujese otros puntos en el pleno.

Tras una sesión con constantes interrupciones y acusaciones de faltas de respeto o de irse por los cerros de Úbeda, la oposición al completo abandonó la sala a la hora de empezar el pleno, cuando la portavoz del Gobierno, Pilar Martínez, se disponía a dar cuenta de la remisión de las cuentas económicas municipales de 2019 y 2020 al Consello de Contas. La oposición afeó al gobierno que no les había facilitado documentación alguna sobre este punto, y que ellos no podían acudir a un pleno a ciegas, solo a escuchar, por lo que optaron por levantarse e irse.

Antes de marcharse, el alcalde les dijo que en los puntos de “dación de cuenta” no hay que entregar documentación alguna, puesto que no se someten a votación.

Acusaciones mutuas de actuar con mala fe El mal ambiente político en la corporación de Ribadumia quedó en evidencia, incluso en los momentos en apariencia más sosegados. Para la oposición, el gobierno municipal les está ninguneando y hace caso omiso de las reglas más básicas del funcionamiento democrático. Para David Castro, la actitud de PP, Somos y el PSOE responde a una “estrategia”. “Este tripartito de la oposición le está faltando al respecto a los vecinos. Están políticamente desquiciados y buscan este tipo de mecanismos solo para desestabilizar”. El alcalde también afeó que la oposición pidiese la retirada de los puntos por los que pidieron el pleno, cuando habían sido convocados los técnicos para dar las pertinentes explicaciones. Para las fuerzas de la oposición, sin embargo, quien está actuando de espaldas a la buena fe es el grupo de Independientes, y anuncian que seguirán levantándose y abandonando la sala, “mientras David Castro siga dedicándose a usar los plenos para dar mítines”.