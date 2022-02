Las intervenciones de la Asociación Contra el Cáncer aumentan a más de 800 en Vilagarcía

La sociedad no solo atraviesa la pandemia de coronavirus. Al que más o al que menos el cáncer se ha colado en su casa o en la de alguien muy cercano. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) presentó ayer su memoria de actividad en Vilagarcía con unas cifras que estremecen. Y es que durante el año 2021, los profesionales y voluntarios del colectivo que preside la soprano Loli Crespo en la capital arousana han realizado un total de 807 intervenciones, lo que se traduce en más de dos cada día.

Ayuda psicológica

La presidenta provincial, Carmen Abeledo, explicó que las atenciones mayoritarias fueron de carácter psicológico, con 373. Estas se dividen entre 13 a enfermos en el final de su vida y 360 a pacientes y familiares en distintos estadíos de la enfermedad. “Nuestros psicólogos están formados en el apoyo psicológico y emocional que pasa un paciente, sobre todo en el primer impacto, cuando le dicen que padece cáncer. Se quedan descolocados y ahí estamos nosotros, para acompañar y ayudar en ese momento y también durante toda la enfermedad”, comenta Abeledo.

En segundo lugar se encuentran las atenciones en materia de logopedia a través del programa “Volver a hablar”, con 234, una cifra muy elevada para el nivel poblacional de Vilagarcía, según advirtió la responsable provincial de la asociación.

Este programa está destinado a enfermos con un tumor cerebral o de garganta que pierden la facultad de hablar. “No os podéis imaginar qué importante es cuando un paciente recupera el habla y dice su primera palabra. Algunos comentan que la familia les dicen que no hablan porque no quieren y eso no es cierto. Muchas veces no aprenden hasta que no tienen la ayuda de un profesional, ya sea para hablar o para tragar”, defiende Carmen Abeledo.

Atención social

Otra pata muy importante de los servicios de la Asociación Española Contra el Cáncer es la atención social, donde se contabilizaron a lo largo de 2021 un total de 191 intervenciones en Vilagarcía. La portavoz en la provincia de Pontevedra recalca que “somos la única ONG que damos ayudas económicas para que un paciente no tenga que elegir entre comprar medicación o pagar la factura de la luz”.

Reconoce que los concellos conceden ayudas, pero “la burocracia es lenta y mientras ellos no dan el paso, durante un mes o dos les ayudamos nosotros”.

Además de cuantías económicas, en esas 191 atenciones sociales también se incluyen préstamos de material ortoprotésico como camas o sillas, así como pelucas. “El año pasado compramos pelucas más modernas, de melenas, para la gente joven, porque las que teníamos estaban un poco desfasadas”, comenta Abeledo.

Por su parte, las intervenciones del voluntariado fueron nueve a lo largo del año.

Todos los servicios gratuitos

La presidenta agradece la implicación tanto de trabajadores como de voluntarios. Destaca que todos los servicios de la AECC son gratuitos y que no es necesario ser socio para recibirlos, si bien “es cierto que ser socio nos parece importantísimo porque nos da esa seguridad económica para dar todo este apoyo a pacientes y familiares”. Las personas que estén interesadas en asociarse pueden hacerlo a través de la página web de la AECC o acudiendo a la sede que el colectivo tiene en Vilagarcía.

Está ubicada en la conocida como “casa de los ladrillos”, es decir, el centro social de O Ramal. El local es una cesión temporal del Concello, una colaboración que la presidenta en Vilagarcía, Loli Crespo, agradeció enormemente. Es ella misma la que los viernes va al local de 12.00 a 13.00 horas para recoger las peticiones de esa semana.

Teléfono 24 horas

No obstante, los enfermos de cáncer o familiares pueden llamar al teléfono 900 100 036 para cualquier información, duda o crisis. “Info cáncer” funciona las 24 horas al día los 365 días del año.

Por último, la presidenta provincial, Carmen Abeledo, animó a la ciudadanía a acudir a la gala solidaria que se celebrará el próximo viernes en Vilagarcía: “Todo lo que podamos hacer para ayudar y acompañar a los pacientes oncológicos y a sus familiares siempre es importante”.