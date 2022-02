Familias de niños con TEA recurren al juzgado por falta de apoyo en el colegio

Familias arousanas han tenido que denunciar en los juzgados la falta de apoyo que sufren sus hijos con TEA (Trastorno del Espectro Autista) en el colegio. “Hoy en día se habla mucho de educación inclusiva, pero la Xunta no está aportando los medios que necesitan los alumnos con necesidades especiales”, advierte la fundadora y presidenta de In.Xurga Xuristas Inclusiv@s, la abogada vilagarciana Ana María Castro Martínez.

En el congreso on line que la asociación celebra los próximos 24 y 25 de febrero, esta doctora en Derecho expondrá un estudio que previamente ya presentó en la Universidad de Granada sobre cinco casos de alumnado con TEA en la provincia de Pontevedra (cuatro de ellos en Arousa). “La conclusión es que no se les está proporcionando lo que la normativa dice en Galicia para estos niños y niñas”, apunta la jurista, que desde que puso en marcha In.Xurga en 2017 lucha por los derechos de las personas con discapacidad y/o dependencia, además de abordar el feminismo y la violencia de género.

“Muchas veces son problemas de accesibilidad, de que el alumno no tiene intérprete. Los niños con TEA necesitan que se les anticipen las tareas y para eso el docente le tiene que apuntar en la agenda si tiene un examen para la semana, etc. Cosas tan simples como esta no se cumplen. No solo se trata de falta de profesores de apoyo, que también”, relata Ana María Castro.

"No puede ser que tengas que recurrir a un proceso judicial porque no le dan un profesor de apoyo a tu hijo. Y antes de llegar a ese punto, las familias han pasado un proceso de uno o dos años enviando escritos y protestando”

Denuncia las trabas para acceder a la administración, por lo que propone una mejora de la comunicación: “Hacemos escritos y la administración ni se inmuta. No puede ser que tengas que recurrir a un proceso judicial porque no le dan un profesor de apoyo a tu hijo. Y el problema no solo es ese, es que antes de llegar a ese punto, las familias han pasado un proceso de uno o dos años enviando escritos y protestando”. Avisa de que los padres “están desesperados” y en ocasiones acaban padeciendo problemas de salud mental.

Demoras de hasta cinco años en los tribunales

Y por si no fuese poco el esfuerzo que realizan algunos padres de alumnado con TEA invirtiendo su dinero y tiempo en iniciar un pleito en los tribunales, “hay una demora tan grande en los juzgados que pueden pasar cinco años para que les den una solución, cuando ya pasó ese curso. La administración tiene que poner los medios. Hay mucha legislación en Galicia, pero en la práctica nada de nada”.

En este sentido, la presidenta de In.Xurga, con una discapacidad reconocida del 66% a nivel físico y sensorial, admite que “el decreto de la diversidad es muy puntero, no se lo niego a la Xunta, pero no se cumple”. “Llevamos catorce años desde la aprobación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU y deberíamos tener algo. No pedimos todo, pero ese algo no llega”, concluye la abogada vilagarciana.

Xuristas Inclusiv@s se traslada a Vilagarcía In.Xurga Xuristas Inclusiv@s, con sede en Vilagarcía desde hace un par de años, celebra su quinto congreso sobre los derechos de las personas con discapacidad y/o dependencia. Al igual que el anterior, mantendrá el carácter telemático, pero con una novedad: será de carácter internacional, de forma que participarán ponentes de otros países como Chile y Argentina y la asistencia se abre a cualquier parte del mundo. La inscripción puede realizarse a través de la página web de In.Xurga. La asociación solicita “una ayuda” de 35 euros “para las personas que puedan, aunque si no es así le damos igualmente el alta”, garantiza la presidenta, Ana María Castro. El congreso está destinado a profesionales del ámbito jurídico o de cualquier otro interesado en discapacidad y dependencia, así como a las personas con discapacidad.