Vilagarcía consigna 170.000 euros para derribar este año la vieja Comandancia

El Presupuesto municipal de Vilagarcía de 2022 reserva 170.000 euros para demoler el edificio de la Comandancia como paso previo a que la Consellería de Sanidade construya un nuevo y moderno centro de salud, tal y como recoge el convenio firmado entre las partes. La portavoz del gobierno local, Tania García, avanzó ayer unas pinceladas de las Cuentas, destacando que el área que dirige, Servicios Sociales, volverá a experimentar un incremento, concretamente cercano al 6%. Además, la plantilla del departamento aumentará en dos personas (un educador social y un trabajador social) para agilizar los plazos y reducir las ratios de atenciones por profesional. “Una vez más, el presupuesto apuesta por el gasto social”, destacó la socialista.

El Presupuesto también incluirá partidas para construir las demandadas aceras en la calle Ameixeiras y para redactar el estudio de mejora de la circulación en Veiga do Mar, también en Vilaxoán. No será hasta el martes cuando se dé a conocer todo el documento porque el ejecutivo municipal quiere mostrarlo antes a la oposición en una junta de portavoces.

El Concello no envió el informe de tráfico a la Xunta

A tenor de los últimos acontecimientos, el clima en esa reunión se prevé tenso. Y es que la oposición en bloque pide la dimisión de García como portavoz del gobierno por “mentir” en el pleno del 13 de enero en el que dijo que el informe de tráfico sobre la ubicación de la Comandancia para centro de salud estaba “en poder de la Xunta”, cuando no es así.

Así lo reconoció ayer Tania García, si bien descarta que haya mentido o faltado a la verdad.

“¿Qué gana el gobierno mintiendo sobre un informe favorable a nuestros intereses y que en ningún momento fue requerido por la Xunta de Galicia?”, se pregunta la número dos del ejecutivo, quien recordó que ese dictamen de junio de 2021 fue elaborado por el jefe accidental de la Policía Local.

“Además de arquitectos, ahora entre la oposición tenemos analistas de tráfico de la DGT”, ironizó en alusión a las críticas de la oposición por la “única salvedad” de un informe “absolutamente favorable”, que es el paso del tren de mercancías por O Ramal, que “dificulta el acceso de vecinos de Carril y Bamio al centro de salud, pero ubicado esté donde esté, en San Roque, en A Mariña o en Castroagudín”, afirmó García Sanmartín. No obstante “para una emergencia vital las ambulancias van al Hospital, no al centro de salud”. “En la conexión del PAC con el Hospital sí que puede haber un caso de emergencia vital, pero el informe dice que la conexión de la Circunvalación Sur reduce considerablemente el tiempo por kilómetro de la carretera tradicional Vilagarcía-Pontevedra”, defiende.

Dos estudios distintos

Según la portavoz socialista, el informe policial sobre el tráfico en las inmediaciones de la Comandancia se realizó a “instancias del alcalde”, unos meses después de que la diputada del PP Elena Suárez se refiriese en el Parlamento a posibles problemas de tráfico en la zona con el nuevo ambulatorio. “Fue una decisión política, no técnica. El alcalde decide remitir ese informe a la Xunta y yo soy conocedora y sabedora de que da instrucciones de enviarlo. Asumo el error en primera instancia de la Alcaldía de que ese informe no se llegó a mandar”, reconoció García. ¿El motivo? “En algún momento de la cadena de mando ese informe no se remite”, justificó.

Dardos contra la oposición

La teniente de alcalde y actualmente regidora en funciones acusó a la oposición de “no querer el centro de salud”: “La señora Granja debería decir si en este asunto está con el señor Comesaña y el señor Cores Tourís o con el señor Fajardo”. Emplazó a todos los grupos a pronunciarse sobre el sentido de su voto cuando vaya a pleno la demolición del edificio de la Comandancia.

“El informe echa por tierra el único argumento de la oposición para ir en contra del centro de salud, que son los problemas de tráfico. Solo quieren hacer ruido, un circo” , considera.

Con respecto al estudio de movilidad que el Concello debe elaborar en base al convenio que firmó con la Consellería, García recalcó que se elaborará una vez esté redactado el proyecto constructivo porque a día de hoy “no sabemos por dónde van a entrar las ambulancias”.