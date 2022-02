México descubre el Mar de Santiago

La marca Mar de Santiago ya ha conseguido saltar el charco que supone el Atlántico y adentrarse en mercados como el mexicano o el estadounidense. Lo consiguió siendo una de las propuestas más atractivas del stand de Galicia en Fitur, lo que atrajo a la productora mexicana Karen Santamaría, que se lanzó a realizar un reportaje sobre el Mar de Santiago y sus vivencias a través de la ruta denominada como la “Traslatio”, la primera de cuantas se dirigen a Santiago y la única que, según cuenta la leyenda, realizaron los restos del Apóstol.

La productora ya ha ofrecido a la marca Mar de Santiago, integrada por los concellos de Vilanova, Catoira, Valga y Pontecesures, un pequeño avance de lo que será el reportaje y no duda en definir su experiencia como “un recorrido nimbado de leyendas, impresionantes paisajes, gente extraordinaria, gastronomía inolvidable y, por su puesto, su autenticidad, ya que es la ruta original que siguió el cuerpo de Santiago hacia Compostela”. El itinerario descubre el potencial de los cuatro municipios, algo que se va a reflejar en su retransmisión audiovisual en toda Latinoamérica, donde se va a retransmitir.

La propuesta que ofrece Mar de Santiago no solo atrae a productores de más allá del charco, sino que también se ha convertido en algo interesante para los jóvenes de la diócesis de Castilla y León y Santander. No en vano, un grupo de jóvenes pertenecientes a estas dos diócesis va a recorrer la Variante Espiritual y la ruta Mar de Santiago, realizando por mar el recorrido entre el muelle de Vilanova y el de Pontecesures, donde podrán continuar con su camino hacia Santiago a través de la ruta portuguesa. Durante el recorrido por mar descubrirán los secretos del único Vía Crucis marítimo fluvial que existe en el mundo y que se encuentra en la ría de Arousa y en el cauce del río Ulla, además de conocer los secretos que esconden los restos de las Torres do Oeste, construidas para proteger Compostela de los temibles normandos.