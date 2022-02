Izquierda y derecha se unen para pedir la dimisión de Tania García como portavoz del gobierno

La sala de juntas del Concello de Vilagarcía dejó ayer por la tarde una insólita imagen: la de partidos de derecha y de izquierda unidos por una misma causa en una rueda de prensa conjunta. ¿El motivo? Las “mentiras” de la portavoz del gobierno local, Tania García, hacia la oposición y hacia la ciudadanía sobre el informe de tráfico del nuevo centro de salud en la Comandancia que aseguró -en el pleno del 13 de enero- que estaba “en poder de la Xunta” pero que en realidad nunca llegó a Santiago.

PP, Ciudadanos, En Común y Podemos-Marea da Vila consideran que García Sanmartín no está legitimada para continuar como portavoz socialista, por lo que piden su dimisión en el cargo. “Si no lo hace de forma voluntaria tendrá que hacerlo el alcalde, cómplice de estas mentiras”, apostilla Ana Granja (PP).

Valedora do Pobo y ordenanza de transparencia

Los cuatro partidos también anunciaron que presentarán una queja ante la Valedora do Pobo y elaborarán una moción conjunta para demandar la redacción de una ordenanza específica de transparencia que sirva de “decálogo de buenas prácticas”, indicó David Oliveira “(C’s).

María de la O Fernández fue la primera en tomar la palabra. Ante las previsibles críticas del ejecutivo sobre la unión de la oposición en conferencia de prensa, la portavoz de Podemos aclaró que “todas las fuerzas dejamos de lado nuestras diferencias por simple higiene democrática”.

Arremetió contra García por “dedicar la mayor parte de su tiempo en los plenos a hacer politiqueo, a hacer oposición de la oposición, pero en la política no todo vale y ella es una enfangadora política”. Para Fernández, la “mentira” del pleno sobre el informe de la Comandancia “es una falta de respeto hacia toda la ciudadanía, un asunto lo suficientemente grave como para dejarlo pasar”. No obstante, admitió que “a este modus operandi de mentir ya nos tiene acostumbrados”.

Así las cosas, Granja hizo “recuento de las últimas mentiras”, como el informe de la plaza de abastos, “con una fecha posterior al inicio de las obras”; las aceras de Ameixeras “que no se podían hacer y ahora sí”; la supresión de aparcamientos con las ciclovías (“dijeron que se perdían 140, en el informe 130 y todo el mundo sabe que son muchas más”); las obras del club de remo de Vilaxoán (“paradas porque había que hacer un modificado y le echaron la culpa a Portos) o la moción sobre las mejoras en Os Duráns, con partida consignada en el Presupuesto de 2021 pero que “no se ha hecho nada”. “Alberto Varela se pasa por el forro la Ley de Transparencia”, espeta la portavoz conservadora.

“Lo dice la propia Valedora, pues Vilagarcía es una de las ciudades que más ha tenido que justificar reproches de la Valedora”, agrega.

Según las cifras aportadas por el PP, la última memoria de la alta comisionada recoge 52 peticiones de vilagarcianos. “El Concello recibió doce escritos de la Valedora, es decir, uno cada mes, reprochándole falta de transparencia”, denuncia Granja.

Ella y sus compañeros de corporación recurrirán a esta institución al considerar que el gobierno de Varela ha incumplido el artículo 77 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. “Nos ocultan de forma reiterada información. Es una clara violación de los derechos de los concejales”, comenta el portavoz de Ciudadanos, David Oliveira.

Además de las “mentiras” que la oposición atribuye a Tania García, también la reprenden por “no pedir disculpas a nadie” (partidos, vecinos y funcionarios) tras el “error” que la propia teniente de alcalde admitió ayer por no haber enviado el informe de tráfico a la Xunta al “no remitirse en algún momento de la cadena de mando”.

Fajardo alude a Boris Johnson porque el PSOE “justifica una mentira con otra”

“Aquí huele a azufre”. Así comenzaba el portavoz de En Común, Juan Fajardo, su intervención en la comparecencia conjunta con otros partidos. Y continuó en su línea, la más crítica de las filas de la oposición. “Han convertido las juntas de gobierno en un colegio de primaria. Cuando se les coge en una travesura o mentira, dicen que fue otro”, espetó, al tiempo que atribuyó a este “gobierno irresponsable” una “infantilización de la política municipal”.

De hecho llegó a comparar al ejecutivo vilagarciano con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, porque “oculta una mentira con otra mentira”. “La de la Comandancia no es la primera ni la segunda ni la tercera. Y seguramente no sea la última”, advirtió. El edil izquierdista considera que los últimos acontecimientos “marcan un antes y un después”. “El gobierno debe abandonar el hooliganismo. La oposición nos unimos para demandar lo que es justo: que un gobierno no mienta. Y para eso no hay ideología, hay acción política, poniendo el bien común como prioridad”.

“El BNG está en el canal interno donde hablamos, pero no contestó”

De los 21 concejales que forman la corporación de Vilagarcía, el PSOE cuenta con doce, por lo que gobierna con una holgada mayoría absoluta (“absolutista” en la palabras de la oposición). El PP está representado con cinco ediles y el resto de fuerzas políticas con uno cada una: Podemos-Marea da Vila, Vilagarcía en Común, Ciudadanos y BNG.

La portavoz del Partido Popular, Ana Granja, quiso aclarar durante la rueda de prensa que pese al reparto de concejales, entre las cinco formaciones “sumamos más votos que el PSOE”.

En la comparecencia solo faltó un grupo municipal: el BNG. Al ser preguntados por su ausencia, tanto Juan Fajardo (En Común) como María de la O Fernández (Podemos) explicaron que “en el canal interno en el que hablamos la oposición está el BNG y al abordar este asunto no contestó”. En este sentido, hay que tener en cuenta que la única concejala nacionalista, Lucía César Veloso, se ha tomado un paréntesis en la vida política por razones profesionales y está viviendo lejos de Vilagarcía.