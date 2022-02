La superficie de viñedo en Rías Baixas crece en 130 hectáreas con las ayudas de la Xunta

La superficie destinada a viñedo se ampliará en unas 130 hectáreas en la denominación de origen Rías Baixas con las subvenciones de la Consellería do Medio Rural para la reestructuración y reconversión de las explotaciones. Hay 77 beneficiarios, entre particulares y bodegas, siendo Rías Baixas la denominación de origen con más expedientes aprobados de Galicia.

En total, la Xunta ha repartido 2,6 millones de euros, entre 200 solicitantes, y la inversión permitirá actuar en 250 hectáreas de superficie. Las ayudas están destinadas a llevar a cabo plantaciones de viñedo en terrenos que los albergaron en el pasado, pero que llevaban tiempo siendo improductivos; la reconversión varietal, pasando a tipos de uva autóctonas y reconocidas por la administración, como puede ser la albariña; o para mejorar las técnicas de gestión de la viña.

Una bodega de Rías Baixas, Señorío de Rubiós, situada en el municipio de As Neves, es la que ha obtenido la cuantía más elevada del programa (155.800 euros). Otras empresas de la misma denominación de origen han obtenido aportaciones por encima de los 100.000 euros, como es el caso de Lagar de Fornelos (Cambados, 136.260 euros); Lagar da Condesa (Caldas de Reis, 122.000 euros); o La Val (Salvaterra de Miño, 120.800 euros).

La Consellería do Medio Rural publicó en el Diario Oficial de Galicia de ayer la lista de beneficiarios, en la que figuran también Altos de Torona (Tomiño, 92.300 euros); Albamar (Cambados, 45.000); As Laxas (Arbo, 35.500 euros); Santiago Ruiz (O Rosal, 31.400); o Chan de Vide (As Neves, 31.000).

Estas inversiones permitirán mejorar la competitividad del sector, pues en unos años dispondrá de más producción de vino. Rías Baixas cerró 2021 con unas ventas que ascendieron a 37 millones de botellas de vino.