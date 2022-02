Garantizan el suministro de agua pese a la alerta por sequía en la comarca de O Salnés

Tras un mes de enero en el que apenas se registraron chubascos y un mes de febrero que va por el mismo camino, la Xunta ha activado la prealerta por sequía en cuencas como el Umia, el Ulla o la ría de Arousa. Sin embargo, esta situación todavía no se ha notado en lo que a suministro de agua a la población se refiere. Así lo reconocen en la Mancomunidade y en el Concello de Vilagarcía, dos entidades que gestionan una importante red de suministro de agua y en la que los efectos de la falta de lluvias no se han notado.

La red más extensa es la de la Mancomunidade, que recoge el agua en el río Umia a la altura de Pontearnelas, para tratarla en la planta de Treviscoso, desde donde se reparte a toda la comarca. Ramón Guinarte, gerente de la entidad, reconocía ayer que “por el momento, no estamos preocupados, aunque lo mejor para todos es que lloviese para evitar que, dentro de unos meses, podamos encontrarnos con algún tipo de problema”. El ente tiene medido prácticamente todo en la red de suministro, por eso saben que “en la presa de la que recogemos el agua que bebe la mayor parte de la comarca no se han detectado variaciones de caudal significativas, por lo que entendemos que todavía no se trata de una situación alarmante y que el consumo está plenamente garantizado”.

De todas formas, Guinarte hace hincapié en un dato, ni siquiera en los veranos secos la Mancomunidade ha tenido problemas en la captación de agua. “El problema que nosotros tenemos en O Salnés se encuentra en la capacidad de depuración, no de captación”, explica Guinarte. No en vano, en la estación depuradora de Treviscoso solo se cuenta con un depósito de cola con capacidad para 10.000 metros cúbicos de agua cuando, en meses como julio o agosto, se están consumiendo cerca de 30.000 diarios, una circunstancia que pone al límite la capacidad de suministro de la red mancomunada. Las bombas que impulsan el agua desde Pontearnelas hasta Treviscoso están continuamente trabajando, con el riesgo de que puedan sufrir una avería y cortar el suministro.

Es por ello que el ente lleva años reclamando a Augas de Galicia la construcción de un segundo depósito de cola, para el que ya ha adquirido los terrenos con, al menos, la misma capacidad que el actual. Incluso la Mancomunidade ha adquirido terrenos suficientes para garantizar la construcción de un tercer depósito en caso de ser necesario. Sin embargo, desde Augas de Galicia todavía no han dado luz verde a una infraestructura que se viene demandando desde O Salnés desde hace años.

A través de esta red de suministro, la Mancomunidade aporta agua a todos los municipios de la comarca, excepto a Sanxenxo en verano, que tira de su conexión de Pontevedra y a Vilagarcía, que cuenta con sus propias captaciones de agua, la principal en el embalse de Castroagudín y una secundaria para emergencias en Ponte Baión, donde recoge agua del río Umia.

La situación en Vilagarcía no es preocupante por el momento, aseguraban ayer desde el Concello, a pesar de la gran cantidad de días sin que se registren lluvias. El embalse de Castroagudín se encuentra a un 70% de su capacidad por lo que, de momento, se descarta adoptar medidas que puedan afectar al suministro. Solo en el caso de que bajase del 50% de su capacidad se activaría la conexión del bombeo de Ponte Baión, en el río Umia, algo que suele realizarse a menudo en verano, cuando la ausencia de precipitaciones provoca un descenso en el agua embalsada en Castroagudín.

Desde el Concello de Vilagarcía son conscientes de que, con muy poca lluvia, el embalse de Castroagudín suele recuperarse rápido. De todas formas, y aunque no se atisbe un problema serio en el suministro en el horizonte, tanto el Concello de Vilagarcía, como la empresa concesionaria, Espina y Delfín, hacen un llamamiento al consumo responsable de agua, al tratarse de un bien escaso que se debe preservar.

Oficina técnica

La preocupación en la Xunta por lo que pueda ocurrir si no llueve, el ente autonómico ha convocado para mañana la oficina técnica de la sequía para coordinar el seguimiento tras la declaración del estado de prealerta en la demarcación Galicia-Costa, en las que se encuentran integradas las cuencas del Umia, del Ulla y de la ría de Arousa.

Esta oficina está integrada por la dirección y los representantes de los servicios territoriales y de planificación de Augas de Galicia, así como por los servicios de Protección Civil, Meteogalicia y de Medio Rural. La activación de la prealerta por sequía es preventiva y con la que se busca anticiparse a un posible episodio de escasez de agua, así como la toma de conciencia sobre la necesidad de un consumo responsable.

La situación de prealerta implica la realización de un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y los niveles de los ríos, embalses y acuíferos en la demarcación Galicia-Costa, así como de las posibles incidencias que se puedan ir detectando. Además, se prevén medidas de concienciación ciudadana. Augas de Galicia también ha remitido un escrito a los 143 alcaldes de los municipios de los 12 sistemas de abastecimiento de la demarcación en la que les advierte de que se ha activado el estado de prealerta para que pongan en marcha las medidas necesarias para paliar y disminuir los efectos de un posible escenario de sequía.