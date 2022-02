Comisiones da un ultimátum a la empresa del SAF: o cumple o se verán en el juzgado

“Hay incumplimientos en base al convenio, como los desajustes horarios o los excesos de jornada. También los tiempos de desplazamientos entre los domicilios, que son insuficientes. Estamos negociando con la empresa para solucionar estos problemas, pero no se arreglan de la noche a la mañana, en un chasquido de dedos. No obstante la empresa ya sabe que si no se resuelve la situación se tomarán medidas legales”. Son palabras de Carmen Villar Outes, de Comisiones Obreras del Hábitat de Galicia, la persona que representa a las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Vilagarcía en las reuniones con la concesionaria, Aralia, así como en la única que se ha celebrado a tres bandas con el Concello. Fue a petición de la concejala de Servicios Sociales, Tania García, y “a la empresa no le gustó nada”, apunta la portavoz de CC OO.

Este sindicato es el único que tiene representación en el servicio de ayuda a domicilio de la capital arousana, concretamente a través de tres delegadas. Una usuaria del SAF de Vilagarcía: “Somos mayores y enfermos, pero no basura” Villar asegura que los problemas laborales “ya venían de antes, pero con el cambio de la jefa de servicio se agudizaron” (el pasado mes de octubre). Recalca que las dos trabajadoras sociales de la empresa se marcharon y ello también afectó a la organización de los servicios. “Si no dejan el trabajo hecho, la actual, y no quiero defenderla, tiene que empezar a hacer el trabajo de nuevo”, comenta la secretaria de Política Social de CC OO del Hábitat de Galicia. “Es cierto que ha habido descuadres en los horarios y algún solapamiento. ¿Que hay horarios que siguen mal? Sí. No voy a negar la evidencia. Lo están sufriendo las auxiliares; ahora una parte de la plantilla que no es la mayoría, aunque tenemos que llegar a todas y estamos en ello. La empresa ya sabe que si no cumple vamos a demandarla. El aviso lo tiene”, advierte Carmen Villar. “Ahora se está recopilando información y se necesita un tiempo”. ¿Cuánto? Dentro de un mes las partes volverán a reunirse, si bien “no le hemos dado un plazo”, apostilla la representante sindical. Indica que la negociación llegará “hasta donde se pueda” y que la jefa de servicio “nos ha dicho que va a resolver la situación”. “Algo ha arreglado”, reconoce. Aunque no es suficiente; de ahí el ultimátum de Comisiones Obreras. "El Concello es conocedor de la situación" Con respecto al papel que juega el Concello de Vilagarcía en este conflicto laboral, el Ayuntamiento adjudicó el SAF a Aralia a finales del año 2019 con un pliego de condiciones que la empresa debe cumplir. Fuentes del gobierno local aseguraron a FARO esta semana que no se ha detectado ninguna irregularidad. Trabajadoras del SAF de Vilagarcía: “La empresa me retiró un usuario porque le gestioné el bono social de la luz” La portavoz de CC OO del Hábitat de Galicia asegura que “el Concello es conocedor de la situación y sabe de sobra lo que tiene que hacer. Ya está vigilando. Se les han entregado cuadrantes y han visto que el tiempo de desplazamiento es insuficiente”. La última reunión entre la parte sindical y empresarial se celebró hace dos semanas. La actual jefa de servicio, aunque “está fuera”, acude de forma presencial, al contrario que su predecesora en el cargo, que con el estallido de la pandemia de COVID “no se movió de Valladolid y mantuvimos dos reuniones telemáticas”, concluye Villar.