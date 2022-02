Vellez Digna reclama la intervención de la residencia Domus Vi de Ribadumia

La asociación Vellez Digna ha presentado una queja contra la residencia de la tercera edad Domus Vi de Ribadumia. El colectivo reclama la imposición de sanciones a la empresa, que sea intervenida por la Xunta de Galicia o incluso su cierre temporal. Vellez Digna justifica su queja en el elevado número de contagios de coronavirus que se ha producido en este centro.

La asociación que preside Francisco José Bernárdez sostiene que la virulencia de los brotes en el geriátrico de Ribadumia no es casual, sino que se debe a una serie de factores no resueltos desde el inicio de la pandemia. El primero de ellos es que, en opinión de las familias de los usuarios, en la Domus Vi de Ribadumia hay un problema cronificado de falta de personal. Así, reclaman que haya una enfermera las 24 horas del día, algo que actualmente no se cumple, según ellos.

Vellez Digna también denuncia que no se están cumpliendo los protocolos de prevención, hasta el extremo de que algunos trabajadores atienden tanto a quienes dieron positivo en COVID como a quienes están libres de la infección.

Para el colectivo, la Consellería de Política Social también es corresponsable de la situación, pues entiende que si el departamento que dirige Fabiola García fuese más duro con las inspecciones y las sanciones, la empresa se vería obligada a mejorar el servicio que presta a los mayores. También reprocha a la Xunta que, según ellos, se mira para otro lado con las contrataciones de personal sin experiencia ni formación específica.