Una usuaria del SAF de Vilagarcía: “Somos mayores y enfermos, pero no basura”

Fernanda Fernández tiene 77 años, un 78% de discapacidad y vive sola en San José, una bocacalle de la avenida Rosalía de Castro. En 2003 sufrió un ictus que le dejó mitad de su cuerpo paralizado y recientemente ha sido operada de la cadera. Ella es una de los 120 usuarios del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Vilagarcía, una atención a domicilio que el Concello proporciona a las personas dependientes a través de una empresa que últimamente está siendo objeto de numerosas quejas tanto de trabajadoras (acudieron al último pleno) como de beneficiarios.

Fernanda ya ha presentado varias reclamaciones gracias a la ayuda de su vecina, Beatriz Cores, que le echa una mano en lo que puede. La última fue ayer e iba dirigida hacia el Ayuntamiento. La septuagenaria también ha recurrido a la Valedora do Pobo.

Tanto Fernanda como Beatriz coinciden en que la Concejalía de Servicios Sociales debería tomar cartas en el asunto para poner fin al “mal funcionamiento” del servicio que se agravó con la incorporación de las nuevas coordinadoras de la concesionaria el pasado mes de octubre. “Ya he perdido la cuenta de las auxiliares que han pasado por la casa de Fernanda. Las cambian constantemente y la empresa no la avisa. No le informa de su nombre ni del horario”, advierte la vecina. Ante esta situación, la usuaria ha llegado a no abrirle la puerta a más de una trabajadora del SAF.

“Mis brazos y mis piernas”

Fernanda estaba muy contenta con la auxiliar de ayuda a domicilio que tenía asignada desde el inicio de la pandemia, hasta que año y medio después se la retiraron, coincidiendo con el cambio en la coordinación de la empresa. “Me hacía los trámites administrativos, como gestionar el bono social de la luz. Era mis brazos y mis piernas, aunque para mí lo más importante era el cariño que me daba día a día”, recuerda la septuagenaria con añoranza.

Desde entonces, nada volvió a ser igual. “Hacía años que estaba sin pastillas para dormir y ahora tengo que tomarlas”, lamenta. “Somos mayores y somos enfermos, pero no somos basura”, dice reivindicando un trato digno tanto para los usuarios como también para las trabajadoras.

“Tengo asignadas 20 horas al mes de lunes a viernes y festivos, pero los festivos no me suele venir nadie. Así que habitualmente la atención es una hora al día y a la auxiliar no le da tiempo a hacer demasiado. Van a toda prisa de una casa a otra y a veces se les caen las lágrimas. Ya entran amargadas a trabajar y si protestan las despiden. Esto no se puede aguantar”, lamenta.

Su vecina, Beatriz Cores, se siente impotente. Ya se reunió personalmente con la edil de Servicios Sociales, Tania García, pero asegura que los problemas persisten. “La empresa no conoce a los usuarios. No pueden cambiarles de trabajadora y de horarios sin avisarlos ni visitar los domicilios. Y esto no le ocurre solo a Fernanda, es generalizado”, afirma Beatriz.

Considera que los frecuentes cambios de auxiliar acarrean situaciones incómodas para el usuario, pues “cada día le mira su cuerpo una persona distinta”, dice en alusión a la ayuda que muchos necesitan para su aseo personal. “Estamos en el siglo XXI y no podemos tolerar estas cosas”, resume.