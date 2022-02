A Illa devuelve el Carnaval a la calle y lo mantiene en las redes

La celebración del Carnaval en A Illa es prácticamente una religión, una cita ineludible que no consiguió frenar una pandemia ya que, el pasado año, las redes sociales vibraron con la publicación de fotografías con gente disfrazada desde el confinamiento. Visto el éxito alcanzado por esa iniciativa, la sección Festas Culturais de Dorna va a seguir apostando por ese formato pero sin olvidarse de la calle, donde realmente se vive el Carnaval en el pequeño municipio arousano.

La pasada semana, representantes de Festas Culturais se reunieron con el Concello para comenzar a perfilar qué tipo de Carnaval se va a celebrar. Está claro que “no va a tener la magnitud de otros años por las obras que se están desarrollando en O Regueiro y por el COVID-19 que, hasta hace unos días, estaba desbocado”, explicaba ayer una de las representantes del colectivo. Ni siquiera está previsto que se instale una carpa en la plaza de O Regueiro para evitar que se deba controlar el aforo.

Aún quedan muchas cosas por perfilar, pero sí que habrá charangas por las calles del municipio y “algo estamos preparando para que la gente salga al camino, donde no hay tanto riesgo como en interiores”. No faltarán las típicas parodias que se venían organizando en los últimos años, antes de la llegada de la pandemia. Por las redes sociales, en las que se hizo un homenaje a un elemento indispensable del Carnaval de A Illa como es el Liborio, volverán a organizarse concursos de fotografías como el del año pasado, cuando la “gente ser implicó de una manera que no esperábamos”. Al igual que en esa ocasión “contamos con el respaldo de la Asociación de Empresarios y del Concello. Este también ha comenzado a comprar cartón para la celebración del Día de Carrozas.