Altas capacidades con las matemáticas como materia de expresión

El talento es aquello que se desarrolla más allá de cualquier concepto teórico. La ejecución suele marcar la diferencia entre los que aprenden y los que comprenden. Dominar el sentido de las cosas y saber manejar con acierto las herramientas que se ponen a disposición es algo que no está al alcance de cualquiera, sea cual sea la materia a tratar.

El desarrollo de la Olimpiada Matemática organizada por la Real Sociedad Matemática Española ha servido para demostrar que en el IES Castro Alobre hay talento en esta materia. El excelente rendimiento mostrado por sus tres representantes en la fase gallega, Miguel Diz, Ángel Rey y Clara Senín, así lo dejó patente en la prueba celebrada el pasado 21 de enero en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela.

Se trataba de desarrollar cuatro problemas que exigían una competencia matemática muy poco común. De como enfocar el supuesto partía una altísima probabilidad de su éxito y ahí es donde focalizaron todos sus esfuerzos los participantes

La mención de honor por parte de la Decana de la Facultad de Matemáticas, Elena Vázquez Cendón, del alto nivel mostrado por dos de los representantes vilagarcianos, es otra prueba evidente de sus altas capacidades, aunque no hubiesen podido conseguir una de las tres primeras plazas que darían derecho a participar en la fase final de la Olimpiada Matemática.

Alejandro Castro, su profesor en el instituto vilagarciano, no dudó a la hora de plantearles la posibilidad de participar en la Olimpiada Matemática. “Se buscaba un perfil de alumnos con facilidad para las matemáticas. Sabía que tanto Miguel como Ángel ya habían participado cuando estaban en Secundaria y sabía que les podía motivar. Se lo planteamos y aceptaron encantados, aunque fue una prueba de lo más exigente”, apunta el profesor.

“No se trataba de medir la capacidad de cálculo. Estaba todo más enfocado hacia como medir la habilidad imaginativa y capacidad de comprensión sobre la que asentar el proceso matemático correcto”, apunta Alejandro Castro sobre unas tareas que le exigieron más de cuatro horas de concentración a los aspirantes. Un total de 93 de toda Galicia y para los que había tres plazas para la fase final y un total de catorce menciones de honor que sí lograron Miguel Diz y Ángel Rey, y de las que cerca se quedó Clara Senín.

El profesor del IES Castro Alobre reconocía que “hicieron las cosas muy bien porque era una prueba muy exigente y a la que no están acostumbrados y, aún así, su rendimiento fue muy bueno. También el de Clara Senín, pese a que no recibió una mención de honor”.

Ángel Rey, estudiante de 1º de Bachiller, no tuvo reparos en presentarse a una cita en la que le tocó competir en igualdad de condiciones con alumnos un año mayores que él. “Eran problemas totalmente distintos a los que estamos acostumbrados. Hay que saber aplicar un razonamiento lógico y saber explicarlo y desarrollarlo. De ahí que haga falta tiempo porque además eran problemas variopintos y sobre temáticas muy diferentes”.

Tal es la facilidad para la materia que incluso, en el caso de Miguel Diz, comenta que “en dos de los problemas sabía la solución antes incluso de desarrollarlo, pero había que justificar razonadamente la solución y ahí era donde estaba la mayor dificultad”.

La ambición por la competición también queda de manifiesto en la valoración de ambos a la mención de honor recibida por parte de la Universidad de Santiago de Compostela. Ángel Rey no duda en reconocer a este respecto que “el reconocimiento está muy bien, pero también significa que no he podido ser uno de los tres primeros. Es un halago, pero lo que realmente me gustaría es haber pasado a la ronda nacional”. En unos términos similares se expresa Miguel Diz al apuntar que “fui a Santiago con la intención de hacerlo lo mejor posible. Sabía que era difícil, pero una vez allí, no estaba dispuesto a renunciar a nada”.

Sin haber hecho ningún tipo de preparación específica para la Olimpiada Matemática, el simple repaso a su expediente académico es una garantía de talento asegurado. Ambos alumnos del IES Castro Alobre también coinciden al señalar que su nota en matemáticas siempre ha sido un 10, al menos desde que tienen uso de razón.

Acerca de cual será su futuro académico a la hora de dar el paso a la Universidad, Miguel Diz no tiene ninguna duda, “tengo claro que voy a estudiar Matemáticas. Además de las buenas notas que tengo, es una materia que me gusta y para la que creo que tengo cierto talento”. En el caso de Ángel Rey y todavía con un año más por delante en Bachillerato, su abanico de posibilidades es un poco más amplio, “está claro que me gustaría estudiar algo relacionado con el desarrollo numérico y matemático, pero tampoco lo tengo decidido del todo porque manejo varias opciones”.

De lo que no cabe ninguna duda es de las altas capacidades de los dos estudiantes vilagarcianos. Un talento que no ha pasado desapercibido ni siquiera para la Universidad de Santiago de Compostela. Ahí es nada.

Unas capacidades que ya asomaron desde bien pronto

La experiencia en pruebas de selección es otro valor añadido en la trayectoria como promesas de la matemática de Ángel Rey y Miguel Diz. En el caso del primero, recuerda cuando, aún en ESO, pasó las diferentes fases para llegar a una final nacional. “Después de una primera ronda más comarcal, fui seleccionado para una fase autonómica en Lugo entre 40 estudiantes. Conseguí uno de los tres primeros puestos y fui a la fase nacional en Jaén donde estuve una semana en una gran experiencia. Estar entre los 60 mejores de toda España es algo que no se olvida”.

También Miguel Diz guarda una relación muy estrecha con la aritmética. Todavía tiene muy reciente cuando cursando 1º de ESO se presentó a las pruebas de Estalmat, o lo que es lo mismo, Estimulo de Talento Matemático. Allí se presentaron 400 alumnos de los cuales solo 25 tuvieron premio y entre los afortunados estuvo el joven vilagarciano. “Gracias a aquello recibí clases de matemáticas en la Facultad de Santiago durante tres años. Desde 2º hasta 4º de la ESO todos los sábados iba a Santiago a recibir clases de los propios profesores universitarios. Ahí ya me quedó muy claro que era lo que quería estudiar”, apunta Miguel Diz. Amante también de la música, Miguel Diz reconoce que no sabe muy bien de donde le viene tanto talento para los números, pero lo que tiene claro es que es una materia que le fascina.