La Mancomunidade ingresa en la FEMP con el objetivo de reducir la factura de la luz

El brutal incremento de los precios de la energía no solo se está cebando con los pequeños consumidores, también está poniendo contra las cuerdas a entidades como la Mancomunidade de O Salnés, a la que no le ha quedado otra opción que buscar alternativas que le permitan reducir ese coste. Una de ellas se aprobó en la última sesión plenaria de la entidad, donde se acordó adherirse a la Federación Española de Municipios (FEMP), entidad que había rechazado, en un primer momento, el ingreso de esta Mancomunidade, pero que ahora está dispuesta a acogerla en su seno al estar integrados también todos sus concellos.

El interés del ente es adherirse al contrato de suministro eléctrico que tiene la FEMP ya que supondría un importante ahorro en el gasto que tiene que afrontar la Mancomunidade y que, en los últimos meses, se ha disparado, debido en su mayor parte, a la red de suministro de agua. Pese a la instalación de sistemas fotovoltaicos, lo cierto es que la Mancomunidade tiene que seguir afrontando costes estratosféricos del consumo de energía eléctrica y ha notado la subida. Un ejemplo de ello fue el mes de noviembre pasado, donde se pasó de pagar 25.000 euros en 2020 a abonar 75.000 en 2021, lo que significa más de un 300% de incremento. En el mes de diciembre pasado, la Mancomunidade tuvo que abonar 84.000 euros. Es por ello que el gerente de la entidad, Ramón Guinarte, entiende que “debemos buscar una solución porque ni siquiera la regulación de la tasa del agua que hemos realizado puede asumir estos precios”.

Otro ejemplo es que la Mancomunidade ha pasado de pagar seis céntimos de euros a pagar 30 por kilowatio y somos “una entidad que consume mucha energía en cualquier momento, porque no elegimos el momento en el que se abre el grifo, sino que eso ocurre de manera constante”.

Integrarse en la FEMP es la opción más viable que ha visto el ente a corto plazo, ya que sacar a contratación el suministro es algo que, en estos momentos, “consideramos totalmente inviable, porque nadie te va a hacer una previsión a varios años tal y como se encuentra el mercado en estos momentos”. El incremento de la energía ya ha tenido que repercutirse sobre los Concellos, que están asumiendo la subida en el coste del agua sin , por el momento, trasladársela a los usuarios.

Samuel Lago toma posesión en el ente

El pleno de la Mancomunidade de esta semana también sirvió para la incorporación de nuevas caras a la corporación. La más destacada, ya que formará parte de la comisión ejecutiva en condición de alcalde de Cambados, es la de Samuel Lago, mientras que la otra incorporación es la del edil del BNG de O Grove, David Torres. Ambos se estrenaron en la última sesión y juraron el cargo en sustitución de sus compañeros Fátima Abal y Heladio Outeiro respectivamente. Mientras se confirmaban estas nuevas incorporaciones, la corporación del ente mancomunado continúa incompleta a la espera de que los representantes del grupo de gobierno de Vilanova tomen posesión de su acta. Desde la formación del ente, con un importante retraso sobre lo previsto, Gonzalo Durán y Javier Tourís han declinado acudir a cualquier acto organizado por la Mancomunidade, incluidos los plenos, en protesta por como el PSOE acabó consiguiendo su gobierno. No en vano, Durán considera que la presidencia de Marta Giráldez se concretó tras “un claro caso de transfuguismo” que, mientras no se corrija, el ente no contará con la presencia de los vilanoveses.