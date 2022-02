Vilanova pone en marcha cuatro Casas do Maior en el rural

Fueron presentadas hace unos meses por la titular de Política Social, Fabiola García, pero fue ayer cuando abrieron sus puertas. Vilanova cuenta ya con cuatro Casas do Maior” activas, cuatro puntos en el rural orientados a facilitar el cuidado de las personas mayores con una atención continuada en un lugar donde podrán interactuar socialmente y llevar una vida activa.

Las cuatro casas están repartidas entre las parroquias de San Miguel de Deiro (antiguo colegio), Baión (colegio de Serantes), Tremoedo (antiguo colegio unitario) y Corón (antiguas viviendas de profesores), cuatro puntos en los que existe una importante población de avanzada edad a la que se le pretende dar un servicio adecuado.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, visitó ayer dos de estas Casas dos Maiores (Corón y Tremoedo), destacando que su consecución “ha sido un proceso largo pero al fin contamos con este servicio, pionero en la comarca de O Salnés, que nos garantiza una veintena de plazas (cinco en cada una de las viviendas) y que es totalmente gratuito”, explica.

El regidor anima a las familias que estén preocupadas por dejar a un familiar de avanzada edad solo en casa para ir a trabajar que “recurran al Concello, a Servizos Sociais y pregunten por esta iniciativa; nosotros mismos le tramitaremos todo y se van a encontrar con un servicio que les garantiza a sus padres que estarán perfectamente atendidos y con la posibilidad de hacer un sinfín de actividades, desde caminar a charlar o practicar juegos de mesa y cursos”.

El horario de las casas será bastante flexible, ya que estarán abiertas de 8.00 a 16.00 horas y Durán no duda en asegurar que “creemos que va a tener una gran demanda entre la gente, porque permite a las personas mayores estar dentro de su entorno y con gente de su parroquia, no desplazarlas a lugares que no conocen, algo que puede acabar desorientándolos y perjudicando”.

De hecho, el regidor de Vilanova no duda en asegurar que la intención es “ampliar este servicio en cuanto nos sea posible, incrementando el número de plazas, e incluso, abriendo más de estas casas porque creemos que pueden ser fundamentales para permitir la conciliación”.

Esta iniciativa ya se puso en marcha hace algo más de un año en zonas rurales de Galicia con un gran éxito, y ahora, la Consellería de Política Social trata de implantarla en más zonas, como es el caso de Vilanova de Arousa.