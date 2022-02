Trabajadoras del SAF de Vilagarcía: “La empresa me retiró un usuario porque le gestioné el bono social de la luz”

Están disponibles más de doce horas al día, trabajan en tres tramos horarios (por la mañana, mediodía y tarde) un máximo de 39 horas semanales que muchas veces se convierten en 60, visitan entre cinco y siete domicilios al día, su jornada no entiende de fines de semana y al terminar el mes se llevan a casa menos de mil euros. Eso en el mejor de los casos, cuando no se producen errores en las nóminas. “Este mes me pagaron 450 euros por 39 horas. ¿Cómo mantengo a mi familia mientras la empresa resuelve el problema? ¿Cómo adelanto el dinero de los desplazamientos que hago en mi coche particular?”. Son declaraciones de trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Vilagarcía, un servicio esencial que atiende a personas con dependencia reconocida y que depende del Concello, si bien está externalizado en una empresa privada, como en la inmensa mayoría de los municipios gallegos.

Miedo a represalias Las auxiliares sociosanitarias prefieren mantenerse en el anonimato porque temen represalias por parte de Aralia, la actual concesionaria (desde diciembre de 2019), teniendo en cuenta que una de las compañeras que acudió hace unos días al pleno para denunciar públicamente los “incumplimientos” de la empresa ha sido objeto de un despido disciplinario (que ya está en los juzgados). “Alegan que acudía a los domicilios con retrasos y había quejas de las familias, pero si nos ponen en el cuadrante un servicio de una hora a las 8.00 en Vilaxoán y a las 9.05 en Bamio es imposible llegar a tiempo”, alertan. Bajas por ansiedad Es más, según ha podido comprobar este periódico por los cuadrantes mostrados por las empleadas, hay servicios señalados para que empiecen a una hora (10.30) cuando la trabajadora todavía debe estar en otra casa (sale a las 11.15). Los cuadros de ansiedad ya han motivado varias bajas laborales, afirman desde la plantilla, formada íntegramente por mujeres (medio centenar), la mayoría cabeza de familias monoparentales con hijos a cargo. “Yo llevo seis años sin saber lo que es un domingo con mis hijos. Es triste, pero empecé a disfrutar de mi familia ahora que estoy de baja”, lamenta una auxiliar. En una conversación con las afectadas, se suceden las experiencias personales. “Nos envían los cuadrantes semanales pero a veces los cambian. Yo en octubre tuve dieciséis distintos. Y te llaman en tu día libre para realizar un servicio”, advierte otra compañera. “Yo llevo seis años sin saber lo que es un domingo con mis hijos. Es triste, pero empecé a disfrutar de mi familia ahora que estoy de baja” Piden al Concello que contrate una auditoría externa Todas coinciden en que la situación “es insostenible” tanto para las trabajadoras como para sus usuarios y familiares, víctimas del “mal funcionamiento” del servicio. “Llevo 22 años en el SAF y han pasado seis empresas desde entonces, pero como esta, ninguna. El Concello tiene que tomar medidas, fiscalizar su labor y rescindirle el contrato; debería contratar una auditoría externa”, reivindica una veterana de la plantilla. La opción de plantear un conflicto colectivo ya planea sobre la mesa, si bien están convencidas de que el Ayuntamiento como máximo responsable debe tomar cartas en el asunto. “A mí me quitaron a un usuario porque le estaba haciendo las gestiones del bono social de la luz. La empresa se ha olvidado de su labor fundamental, que es atender a la población más vulnerable”, concluyen. “El Sergas no puede subrogarnos; no somos sanitarias” El principal escollo para que el gobierno de Vilagarcía no apoyase la moción sobre el SAF que en el último pleno defendió con uñas y dientes la portavoz de Podemos, María de la O Fernández, fue la petición de un estudio para la municipalización del servicio, es decir, para que el Concello analizase la posibilidad de asumir la gestión directa del SAF y por tanto también de su plantilla. Los socialistas argumentaron que se trata de una competencia impropia que, al igual que el SPAD, debería asumir la Xunta de Galicia. “El Sergas no puede subrogarnos porque nuestro sector no es sanitario, sino sociosanitario. En todo caso es la Consellería de Política Social la que se encarga de poner en marcha la Ley de Dependencia, que funciona a nivel nacional”, explica una de las trabajadoras, que defiende la viabilidad de que el Ayuntamiento gestione de forma directa la ayuda a domicilio, como “ocurre en otros municipios”. “La empresa tiene que llevarse un beneficio y con un intermediario el servicio siempre sale más caro”, opinan. Desde la intervención en el pleno, las auxiliares no han vuelto a tener contacto con el grupo de gobierno. Esperan que tome cartas en el asunto porque a su contrato con la concesionaria aún le quedan dos años de vigencia (con opción a prórroga). Los compromisos de Ravella con Vilaxoán: proyecto de tráfico en Veiga do Mar y nueva tubería de pluviales en Miramar Quejas entre las familias, que se organizan para ir al juzgado El Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Vilagarcía atiende a cerca de 120 usuarios, todos ellos dependientes. Aunque buena parte tienen edades avanzadas y problemas de demencia, los perfiles son diversos: personas drogodependientes, con enfermedades mentales, problemas de movilidad, ... Según las necesidades de cada usuario, las trabajadoras les ayudan en su cuidado y aseo personal, alimentación, limpieza de la habitación, hacer la compra, ir a la farmacia, ... Y en muchos casos, su tarea fundamental es la de acompañamiento, especialmente en las personas que viven solas. Varias familias ya se están asesorando con un gabinete jurídico al ver que sus quejas sobre el funcionamiento del SAF remitidas al Concello no han prosperado.