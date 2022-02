El tercer día de huelga en la conserva se empaña con la agresión a un empresario

La tercera jornada de huelga en el sector de la conserva se saldó con un incidente grave, una presunta agresión al director de Conservas Cambados, Xesús Alfonso Laya, en la fábrica que esta empresa posee en Ribadumia. Ocurrió sobre las 8.00 horas, cuando un piquete, formado por una quincena de personas se plantó delante de las instalaciones de Ribadumia, accediendo al recinto y golpeando el portal, e incluso, con entrada a la zona de producción, una situación que generó mucha alarma entre las trabajadoras.

Xesús Alfonso, director de la firma, se encontraba en otro punto de la fábrica, pero se acercó a la zona para pedir al piquete que desistiese de su actitud, pero se encontró con una reacción airada del grupo que le empujó contra el portal, chocando con su cabeza contra el mismo, lo que le provocó una herida que acabó necesitando tres puntos de sutura en el centro de salud de Cambados. Además, también recibió varias patadas y amenazas, antes de que los integrantes del supuesto piquete desistiesen.

Después de la agresión, todavía sufrió los golpes de varios huevos en su coche antes de que llegase la Guardia Civil e identificara a los integrantes del piquete, que acabaron abandonando la zona. La fábrica, tras finalizar todo el pescado fresco del que disponía, decidió cerrar sus puertas y enviar a las trabajadoras a su casa. Además del director de la misma, también tuvo que ser atendida una de las trabajadoras al sufrir un ataque de ansiedad. El responsable de la firma insiste en que “aquí no se ha obligado a trabajar a nadie, las trabajadoras han venido porque quisieron y están en su derecho de ir o no a la huelga”.

Alfonso Laya aseguraba ayer que ha interpuesto una denuncia en la Guardia Civil por allanamiento y por agresión, destacando que “nunca he tenido problemas con los sindicatos en ninguna huelga ni esta empresa se ha significado por ser conflictiva laboralmente, por eso no entiendo los motivos por los que este grupo ha acudido aquí de forma violenta; somos una empresa pequeña y me parece muy bien que la gente defienda sus derechos, pero no de esta manera” . Además, añade, “acataré sin ningún problema lo que se decida sobre el convenio, por eso no tiene ningún tipo de sentido esta agresión”.

Insiste en que “no me dieron tiempo ni siquiera a hablar, cuando me acerqué a ellos, ya comenzaron con empujones”. El empresario ha ofrecido una descripción a la Guardia Civil del individuo que le agredió, al que “nunca había visto antes”.

Este ha sido el único incidente denunciado durante los tres días de huelga que se han registrado en Galicia y Cantabria, donde los trabajadores del sector vienen reclamando un convenio digno y la equiparación salarial.

La agresión empaña tres jornadas de huelga que habían transcurrido con relativa tranquilidad y sin ningún incidente. Rosa Abuín, responsable de la Confederación Intersindical Galega (CIG) y representante de las trabajadoras en la mesa de negociación, no dudó en “condenar lo ocurrido porque no se puede caer en actos violentos”. De todas formas, también quiere dejar claro que ha sido “un hecho aislado en una convocatoria de huelga que ha sido ejemplar, por lo que no se debe criminalizar a todas las trabajadoras de lo ocurrido en Ribadumia”. De hecho, Abuín incide en el hecho de que “en toda Galicia, parando casi todo el sector, no se ha registrado ningún otro incidente”.

Una parte importante de los trabajadores volvió a concentrarse en la plaza de Galicia de Vilagarcía, donde más de medio millar de personas volvieron a reclamar la firma de un convenio digno para los trabajadores del sector después de que la patronal se levantase de la mesa el pasado miércoles.

El enfrentamiento entre la patronal y los sindicatos está en dos puntos en los que no acaba de alcanzarse un acuerdo. Por un lado, el cuarto turno o de fin de semana, donde los sindicatos consideran que se debe recurrir a nuevos contratos, mientras que el otro punto es la equiparación salarial. La conserva es uno de los sectores que todavía mantiene una diferenciación salarial entre hombres y mujeres, algo que los sindicatos consideran que hay que acabar con ella. Los planteamientos sindicales son ir aplicando mejoras de forma paulatina, sin poner en riesgo la estabilidad económica de las empresas, especialmente las pequeñas.

La huelga ha sido prácticamente total en Cantabria y Galicia, mientras que en el País Vasco y Huelva no se ha convocado, ya que cuentan con convenios propios diferentes.