"Me apena que en mi pueblo sigamos a bordo de un tren que no nos lleva a ninguna parte"

Hace unos días se hizo oficial que Beatriz Castro dejará de ser la jefa de filas del PP de O Grove. Se confirmaba así un secreto a voces que en su momento hizo público FARO DE VIGO y se ponía en marcha una nueva etapa de búsqueda del candidato idóneo para las elecciones de 2023; un “mirlo blanco” que parecen tener algunos en mente, pero que no resultará sencillo convencer.

Como se dijo entonces, los barones conservadores exigen ese relevo e incluso la convocatoria de un congreso urgente para hacerlo realidad.

En honor a la verdad es justo resaltar que Beatriz Castro no se va a causa de esas presiones, ni mucho menos.

Hace casi un par de años que había decidido apartarse de la escena política y centrarse en su cada vez más fructífera carrera empresarial en el sector de la hostelería. Ahora despeja algunas de las incógnitas que se abrieron en torno a su marcha.

–Llegó en 2017 como la esperanza para el resurgir de un partido que en 2015 quedó seriamente marcado por el fallido PXOM. Y llega ahora el momento de decir adiós, aunque su marcha no vaya a fraguarse hasta el año que viene... ¿por qué?

–Primero debo decir que haber estado casi cinco años al frente del PP ha sido para mí una experiencia totalmente nueva, de la que he aprendido muchísimo. Me apena bastante que no me hayan dado la oportunidad de demostrar lo que podía haber hecho por mi pueblo, especialmente a nivel turístico, pero considero que debo irme. Efectivamente, me marcharé dentro de un año, cuando acabe este mandato, y lo haré con la cabeza muy alta, ya que siempre he intentado defender algo en lo que creo.

–¿En qué?

–En que O Grove se merece mucho más de lo que tiene, por eso lo seguiré defendiendo aunque sea desde otra óptica, que es la profesional, demostrando que siempre se puede mejorar y que uno no debe nunca conformarse si tiene opciones de conseguir algo mejor. Creo que la mejora continua debe ser la que marque la pauta… Algo que se puede aplicar en muchos campos, en el personal, en el profesional e incluso en el político.

–¿Son esas ganas de mejorar las que le hacen apartarse de la política?

–En cierto modo si. El COVID nos ha cambiado la vida en muchos aspectos a todos. En mi caso le ha dado un giro radical a mi vida, ya que mientras otros se lamentaban por la situación yo trataba de salir a flote poniendo en marcha una idea que surgió en plena pandemia, con una empresa que está en plena expansión y que en poco más de un año de funcionamiento ya cuenta con cinco delegaciones.

–¿Se refiere a la plataforma de reparto a domicilio en la hostelería Caylu? ¿Le quita mucho tiempo?

– Me refiero a esa y a otras dos empresas que gestiono, un hotel y una plataforma de gestión de viviendas turísticas. Evidentemente, la carga de trabajo que tengo no me deja el tiempo suficiente para dedicarlo a la política de la manera que yo quisiera, y lo último que desearía sería fallar a quienes confiaron en mi y a mi partido, porque entiendo que se requiere una dedicación que yo en estos momentos no puedo darle. Por eso el año que viene daré un paso atrás en mi vida política, para dar uno adelante en mi vida personal y profesional.

–Insiste mucho en aludir a lo del año que viene.

–Porque por compromiso y responsabilidad de partido no voy a irme ahora. Sería fallar a los que han confiado en mí, tanto desde la ejecutiva provincial como en la junta local. Por eso debo seguir hasta el final. No olvidemos que todavía queda un año para las elecciones.

–Pero puede ser un año largo que acabe de hundir al PP meco si no se trabaja.

–Pero trabajaremos. El PP promete que va a seguir ahí, ejerciendo su labor como grupo líder de la oposición y demostrando que la mayoría absoluta que el PSOE tiene en estos momentos no es, ni mucho menos, merecida.

–Entonces, ¿por qué lo anuncian ahora? ¿Fue porque se desveló en FARO que existe mosqueo interno?

–La decisión de irme que ahora se ha hecho oficial había sido tomada hace meses, y en la provincial estaban al tanto. Aunque no tenía intención de anunciarlo hasta que apareciese un candidato y estuviera clara la fecha del congreso. Es cierto que las circunstancias han provocado que se hiciera el anuncio hace un par de días, tras la reunión que mantuvimos con Alfonso Rueda.

–Aunque esas cosas no siempre salgan a relucir, es cierto que algunos de sus detractores han sido duros con usted.

–Eso creo yo. Se han dicho muchas cosas que considero injustas totalmente y que realmente considero que no me merezco. Creo que quienes opinan ni se han molestado en conocerme, pero tengo la conciencia muy tranquila y abandonaré la política, cuando me toque, con la cabeza muy alta y muy agradecida a todos aquellos que confiaron en mi y que me votaron. Como dice el dicho, “nadie es profeta en su tierra”, y yo no lo he sido, por más que me he esforzado en sacar adelante proyectos que consideraba necesarios para el pueblo, como el Desembarco Pirata, el Grobus, la fusión de Hostelería y Emgrobes o la obtención del primer puesto para O Grove como mejor destino “pet friendly”.

–Parece decepcionada.

–Simplemente me apena que en mi pueblo sigamos a bordo de un tren que no nos lleva a ninguna parte y del que no sabemos como bajarnos. Porque vamos sin rumbo y, por desgracia, seguiremos sin rumbo.

“Lo que nunca hará el PP es una oposición desde el odio y la crispación y la falta de respeto que tuvieron con nosotros”

–Algunos reprochan su tibieza, y la de su equipo, en relación con asuntos trascendentales como el PXOM o la construcción del Auditorio Municipal Escuela de Música...

–Creo que estamos desempeñando el papel que nos corresponde. Hemos denunciado, y todo el mundo puede verlo, que la gestión del alcalde y el gobierno socialista en asuntos como el Auditorio o el PXOM es nefasta. Como lo es en materia de turismo y en el día a día, con pérdida de subvenciones y mentiras continuadas que ya nadie cree, porque es lo que ha estado haciendo siempre. Y esas mentiras le van a pasar factura tarde o temprano.

–¿Cree que la oposición realizada por el PP en relación con estos asuntos está siendo la adecuada?

–Pues son los ciudadanos los que deben valorarlo. Lo que nunca hará el Partido Popular es hacer una oposición desde la crispación, el odio, las faltas de respeto y las malas formas que tuvieron en otros partidos cuando perdimos la Alcaldía. O incluso recientemente, con ciertos comentarios que han llegado a hacer algunos de nuestros compañeros de oposición. No actuaremos de ese modo porque nosotros tenemos otro concepto de “hacer oposición”, a pesar de lo que digan algunos que ni siquiera son votantes del PP. Creo que el respeto es lo último que se debe perder y más especialmente si estás en política.

“Tuve que aprender desde cero”

–¿Qué ha sido lo más duro de su etapa política?

–No es fácil dar un paso y ponerte al frente de un partido, sobre todo si no tienes experiencia en política. En mi caso tuve que aprender desde cero. Pero gracias al respaldo que siempre me prestaron desde arriba, y también al respaldo de mi gente, a nivel local, creo que he aprendido mucho de esta experiencia. Yo soy una persona que jamás condena las experiencias que vive, sino que aprende de ellas. A veces se cometen errores y a veces, aciertos. Precisamente es ahí donde más se aprende, con todas las experiencias que te toca vivir. No puedo más que estar agradecida por la oportunidad que se me brindó desde el partido y la ayuda que me brindaron quienes estuvieron a mi lado desde el principio, como son los dos concejales compañeros de Corporación y los miembros de la ejecutiva local que nos han estado apoyando. Me quedo con todo lo positivo que me ha aportado la política y me olvido de todo lo demás.