Más de cinco millones de euros y una larga lista de inversiones, alguna de las cuales, lleva pendiente varios años. Así es el presupuesto que ayer aprobó el grupo de gobierno de A Illa con el voto de calidad del regidor, Carlos Iglesias, al faltar una edil por estar confinada. Los dos grupos de la oposición, BNG y PP, optaron por votar en contra, al considerar que el documento esconde un importante “tufillo electoral”, por desconocer gran parte de los proyectos que en el se encuentran y por lo que supone pedir un crédito de más de un millón de euros “hipotecando durante veinte años las arcas municipales”.

Iglesias fue el encargado de desgranar el documento para este ejercicio, con partidas presupuestarias para cuestiones como la plaza de O Regueiro, el paseo de madera de O Naval, el acondicionamiento de la avenida Castelao, un parque deportivo para O Bao o la adquisición de terrenos para un nuevo vial entre otras apuestas, toda una recua de obras que escondía el anunció de solicitar un crédito que supondrá una amortización de 53.000 euros más otros 6.000 de intereses. Además, también reconoció que el informe de intervención era negativo, al incumplir el documento la estabilidad presupuestaria.

Juan José González Vázquez, portavoz del Partido Popular, le afeó a Iglesias que no escogiese “el camino de la negociación para sacar adelante estos presupuestos y haya elegido el de la precampaña electoral, con un documento que significa que, el que venga detrás, que reduzca gastos y suba impuestos si puede”. El portavoz del PP también le afeó a Iglesias la decisión de “imponer un proyecto como el de la plaza de O Regueiro sin conocer como va a ser y sin que se le haya dado un solo dato a los grupos de la oposición; más que un proyecto, lo que usted nos pretende presentar es un sobre sorpresa que no vamos a tragar”. González Vázquez también cuestionó que A Illa hipoteque varias anualidades del Plan Concellos cuando es uno de los municipios que peor suerte tiene en el reparto de fondos.

David Mochales, del BNG, también insistió en los tintes electorales que tiene el documento aprobado ayer, definiendo el documento como un conglomerado de obras “muy lógicas, pero que al mismo tiempo, vienen a reflejar su incompetencia, porque recoge todas las obras que no se han hecho en estos siete años”. Recoger todas esas obras supone “endeudarse para los próximos veinte años” y lanzó una pregunta de cuales eran los motivos por los que no se solicitaban fondos Next Generation. Ausencia de club de jubilados, sin políticas para jóvenes o viviendas sociales son algunas de las taras del presupuesto que también denunció Mochales.

El regidor se defendió argumentando que se trataba de “un presupuesto ambicioso” y que tanto la plaza de O Regueiro como la avenida Castelao se han presentado a los Next Generation pero “están pendientes de ser elegidos”. Además, aseguró que la operación de crédito “ha sido totalmente calculada para no suponer un daño a las arcas municipales”.