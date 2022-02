Ahora ya no puedes presentar una denuncia en la comisaría de Vilagarcía las 24 horas. Estos son los nuevos horarios

La comisaría de Policía Nacional de Vilagarcía ha reducido el horario de la oficina de denuncias. Se trata de un servicio que funcionaba 24 horas pero que desde el 1 de febrero cierra por las noches. Los fines de semana también permanece inoperativa por las tardes.

Así, una persona que necesite presentar una denuncia en las dependencias policiales de O Cavadelo puede hacerlo a partir de ahora de lunes a viernes de 7.00 a 23.00 horas y los sábados, domingos y festivos solo de 7.00 a 14.00.

Incidencia localizable

No obstante, para delitos considerados de carácter grave o con intervención policial está en marcha la modalidad de incidencia localizable, de forma que los agentes podrán ser movilizados por su superior para que un ciudadano pueda poner una denuncia de forma inmediata en cualquier momento del día, ya sea laborable o fin de semana, siempre y cuando los hechos estén relacionados con violencia de género, agresiones sexuales, accidentes laborales graves, determinadas comparecencias con detenidos o sean intervenciones con menores.

Fuentes policiales consultadas, conscientes de que esta disminución de horario ya se ha aplicado en otros municipios y que está funcionando con normalidad, consideran que una ciudad del rango poblacional de Vilagarcía (con casi 38.000 habitantes) no debería de sufrir este recorte. Existen determinadas situaciones, como por ejemplo agresiones físicas no relacionadas con violencia machista o casos de amenazas que no se contemplan en las denominadas “incidencias localizables” a no ser que se produzca una detención. Si los hechos tuviesen lugar un domingo por la tarde, la víctima tendría que esperar al lunes para poder interponer la denuncia de forma presencial.

A través de internet

La fórmula que continuará funcionando las 24 horas sin importar el tipo de delito que el ciudadano quiere denunciar es la “on line”, de modo que cualquier persona puede poner en conocimiento de la Policía unos hechos presuntamente delictivos a través de la página web del Cuerpo Nacional de Policía.

Fuentes policiales atribuyen los cambios en O Cavadelo a una reestructuración de la plantilla, si bien el departamento de Seguridad Ciudadana, con déficit de efectivos para patrullas las calles, no se ha visto reforzado. De hecho continúa habiendo días en los que no hay agentes para vigilar las calles porque están custodiando a detenidos en los calabozos.