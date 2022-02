Nacionalistas y populares critican la tardanza del presupuesto de A Illa

La celebración del pleno extraordinario en A Illa para la aprobación del presupuesto de seis millones de euros ha derivado en las críticas tanto de PP como BNG al respecto de, lo que ambas fuerzas entienden, como una actitud de electoralismo por parte del gobierno encabezado por Carlos Iglesias.

David Mochales, del BNG, denuncia que “no se nos puede convocar para aprobar una partida presupuestaria sin que no se nos explique nada. No se nos presentó el proyecto de la Praza do Regueiro, pero sí un informe de Secretaría en el que se habla de la peligrosidad de empeñar al Concello de A Illa durante 20 años por la necesidad de pedir un crédito”.

En la misma línea se expresó Juan José González Vázquez. El portavoz del Partido Popular lamentó respecto a O Regueiro que “no sabemos qué se va a hacer allí. Lo que sí sabemos es que hace medio año, a dos días para el plazo de presentación, se aprobó la reforma de la plaza en una comisión de gobierno del PSOE por 1,5 millones. Esta aprobación era competencia del pleno, pero cuando empezó el mandato, el PSOE llevó una propuesta para que estas competencias que presentó al pleno quedaran delegadas en la junta de gobierno local en la que todos son del PSOE. Nos quitaron las competencias y aprobaron la reforma sin que tengamos nada que decir”.

Añade además que “nos quitaron el derecho a opinar y ni siquiera nos informan de nada. Ahora piden un crédito cuando siempre hablaron de superávit”.