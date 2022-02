“Los mayores tienen ganas de volver a hacer cosas; es como un punto y seguido”

Hoy mismo en el edificio de Exposalnés se producirá un hecho muy señalado para muchas personas mayores de 65 años en Cambados. Prácticamente un año después de la última actividad presencial, vuelven los cursos de agilidad mental para mayores que organiza el Concello de Cambados y que dirige la educadora social Julia Martínez Nieto.

– Después de una larga espera vuelve el curso de agilidad mental para mayores ¿Qué interés ha percibido a nivel de asistencia?

– La respuesta ha sido buenísima. Estaban deseando empezar y así me lo hacían saber. Me los encontraba en el supermercado, en la panadería... Y siempre era la misma pregunta: ¿Profe cuándo volvemos?. Esperaba que el reinicio fuese a tener una respuesta buena, pero no tanto la verdad. Incluso hay nuevas incorporaciones. Debido a las medidas COVID hemos establecido seis grupos de 8 personas, pero es que hay lista de espera.

– La pandemia se ha inmiscuido en prácticamente todo, pero el hecho de verse obligados a cesar en esta actividad podría tener un efecto contraproducente. ¿Es como un volver a empezar?

– El curso como tal, me refiero a lo presencial, lo cortamos hace un año aproximadamente. Sin embargo mantuvimos activa a la gente. Para ello adapté la actividad e hice grupos de Whatsapp por los que mandaba ejercicios y tareas. Luego llamaba en horario de clase a los alumnos para hacer un seguimiento y para que ellos tuviesen el compromiso de mantener los hábitos. La verdad es que tenemos tantas ganas de volver a hacer cosas que va a ser un punto y seguido y no un volver a empezar. He dedicado el tiempo sin clase a buscar ejercicios de todo tipo para hacerlo mucho más ameno si cabe. Los nuevos tendrán que coger el ritmo, pero ya en una semana todo fluirá como siempre porque ponen muchísimo de su parte.

“Nos pueden aportar mucho día a día” – ¿No cree que en medio de toda esta revolución imparable de la tecnología se está dejando muy al margen a las personas mayores? – Creo que a las personas mayores las estamos olvidando en muchos aspectos. Nos pueden aportar y nos aportan mucho día a día. Podemos aprender muchísimo de ellos para sobrevivir en estos tiempos. Hay que estar pendientes de ellos y actualizarlos en la medida de lo posible. Hay cosas que no cuesta nada enseñárselas, pero ellos tienen que estar en su tiempo y sin perderse. Actualizarse un poquito también les va a ayudar. – ¿Cuáles son las pautas que recomienda a partir de los 65 años para mantener la frescura mental? – Es muy importante hacer ejercicio físico, aunque solo sea andar. Así como una alimentación equilibrada y sana. Leer y hacer sopas de letras, jugar a las cartas... Incluso les vamos a regalar una baraja con imágenes de Cambados. Jugando a las cartas se maneja la memoria y la lógica. Los juegos de mesa en general también ayudan y son buenos a nivel mental. El parchís y la oca, por ejemplo. – ¿Se puede pelear entonces contra el efecto de la edad? – La edad pasa para todos y no podemos parar el tiempo, pero está en nosotros hacer todo lo posible para que ese tiempo no nos pase por encima. Trabajar la actitud es importantísimo en la tercera edad. Hay que trasladarles optimismo y la idea de que pueden tener calidad de vida. Hay que ponerlos en valor. Además, aquí se vive de lujo y eso ayuda también. Lo peor es que hay mucha gente mayor muy sola y eso me causa mucha pena y mucha tristeza. Muchas te consideran una hija e incluso se preocupaban por mi situación económica y me llamaban cuando hubo que suspender todo por el COVID. Te hacen ver lo que es verdaderamente importante.

– ¿Cómo suele ser la dinámica normal de una de sus clases?

– Intento dividir la clase en dos partes. Una primera parte con ejercicios como un dictado para ejercitar la caligrafía y algo de cálculo mental. Este año vamos a usar los libros de “Manteñamos a cabeciña” que nos facilita el Concello y tienen ejercicios de buscar errores, sopas de letras... La segunda parte es toda dinámica, más interactiva. Por ejemplo, a través de mímica averiguar de qué hablamos, palabras encadenadas, abecedarios de temas, adivinanzas... Hacen un trabajazo. Memorizan, atienden, se escuchan... Hay que tener en cuenta que son personas entre 65 y 80 años y ver su implicación en todo es algo que emociona.

– ¿Acuden personas con problemas o también aquellas que quieren mantener sus capacidades intelectuales entrenadas?

– Hay de todo. Hay personas que están empezando a notar ciertos avisos de demencia y hay quienes simplemente van porque se lo pasa bien y porque mantener la cabeza activa ayuda muchísimo. Además, el boca a boca funciona muy bien y animan a otros a venir. Hay gente que tiene principios de Alzheimer e intento adaptar los ejercicios de manera individual. Hago ejercicios distintos sin desatender a nadie e individualizando todo lo que puedo.

– Se entiende que tendrá que lidiar con diferentes niveles de desarrollo o comprensión. ¿Qué importancia le da a manejar aspectos como la frustración o la diversión?

– Yo les apoyo en todo lo que pueda y les explico 20 veces si hace falta. Tengo un señor con poca capacidad de audición y me pongo a su lado en los dictados y los demás lo entienden perfectísimamente. Intento que todo sea inclusivo y todos se sientan importantes. Antes nos abrazábamos mucho, éramos muy de tacto, de reírnos. Pero el COVID hizo que el año pasado aprendiéramos a reírnos con los ojos.