Los contribuyentes que el año pasado estaban adheridos al plan personalizado de pagos puesto en marcha por el Concello de Vilagarcía y que en 2022 ampliaron las cuotas a once se habrán dado cuenta de que este mes de enero no les han pasado el recibo. Desde Ravella indican que debido a un “fallo técnico” no ha sido posible cobrar la primera cuota del plan.

Para evitar duplicar pagos en un mismo mes, la administración municipal ha optado por prorratear el importe de enero en las restantes mensualidades, de forma que finalmente los afectados fraccionarán sus impuestos en diez plazos en lugar de en once. El departamento de Tesorería explica que este error solo afecta a las personas que ya se habían sumado al plan en 2021 y que solicitaron ampliarlo en 2022 para acogerse al máximo fraccionamiento previsto (once cuotas). Los ciudadanos que se han acogido al plan personalizado de pagos en el actual ejercicio en la modalidad de las once mensualidades no sufrirán modificación alguna en sus cuotas. Por otra parte, desde el Concello añaden que a las personas a las que no les afectó este fallo técnico se les pasó la cuota de enero en la última semana del mes en vez de en la primera como estaba previsto, plazo que se mantendrá para la de febrero y sucesivas. El Ayuntamiento de Vilagarcía pide disculpas a los vecinos por los inconvenientes que estos errores técnicos sobrevenidos les pudieran haber causado.