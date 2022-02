Nunca ha sido una convivencia fácil la del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y los grupos de la oposición, especialmente el PSOE, pero desde hace unos meses, esa convivencia está totalmente rota y con muy pocos visos de solucionarse. Ese enfrentamiento se pudo apreciar en el último pleno, una sesión tranquila y sin ninguna polémica, en la que el regidor vilanovés ignoró y evitó responder a las preguntas que realizó el grupo mayoritario de la oposición.

El vilanovés explicaba ayer que “no tengo ningún motivo por el que hablar; llevo toda la vida soportando insultos y denuncias falsas, y lo que ha colmado el vaso es que ni se hayan dignado a condenar el atentado que sufrí en mi casa, es más, han llegado a insinuar que yo me lo autoinfligí, y eso no lo consiento, por eso no volveré a tener ningún tipo de relación con ellos más allá de la que marca la Ley”. El regidor habla incluso de “vergüenza que esta gente sea vecina mía, porque si fuese al contrario, tendrían mi apoyo total pero ellos han optado por evitar solidarizarse con compañeros de corporación”.

Esas palabras también las utiliza el portavoz del PSOE en Vilanova, Javier Dios, pero para definir el comportamiento del regidor vilanovés. “Es una vergüenza que Gonzalo Durán le falte al respeto a cientos de vecinos de Vilanova que votaron por los grupos de la oposición, negándose a debatir los temas en el pleno y escondiéndose tras una especie de berrinche que le evita tener que dar las explicaciones que debe dar sobre la situación del Concello”, explica Dios. El líder socialista recuerda que no es la primera vez que actúa así para tratar de “tapar la pésima gestión que viene realizando desde hace más de 25 años”.

No en vano, durante la sesión plenaria se entregaron una serie de documentos económicos que, a juicio de los grupos de la oposición, no dejan en muy buen lugar al grupo de gobierno y su gestión. Uno de esos documentos es donde se reconoce el Precio Medio de Pago a Proveedores, que se encuentra en estos momentos en 350 días, cuando no debería superar los 30.

En esa circunstancia incidieron durante el pleno PSOE y Gañemos Vilanova, recordándole a Durán que “muchas empresas no pueden soportar una situación como esa, aguardar casi un año a cobrar, porque facturar una obra al Concello de Vilanova les supone arriesgarse a quebrar o a un desequilibrio financiero importante”. De hecho, Dios Pomares pone de ejemplo una empresa que comenzó a trabajar para el Concello pero que “tuvo que dejarlo porque no podía asumir esa situación”.

Otra de las cuestiones que los grupos de la oposición le echan en cara son las facturas para anular por valor de 75.000 euros que presentó en pleno el Concello por duplicidad o por prescripción. Para Dios Pomares son la prueba evidente de “la mala gestión que se está llevando a cabo”. El líder socialista pone dos ejemplos, el de una empresa que realizó trabajos por valor de 10.000 euros para el Concello de Vilanova y que nunca llegó a cobrarlos al no haber reclamado judicialmente. Esa factura prescribió sin que la empresa pudiese haber hecho nada.

El otro ejemplo son dos trabajadores municipales que acudieron a cursos de formación. Ambos solicitaron el cobro de las dietas, pero el expediente de pago “no se encuentra en el Concello y sin él, no se puede abonar ese dinero; ambos reclamaron la regularización de esas facturas, pero Intervención tuvo que denegarlo”. Dios Pomares insiste en que “estos dos ejemplos demuestran que la gestión en este Concello es nefasta y un auténtico desbarajuste”.