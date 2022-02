Augas de Galicia trata de solucionar el problema de los vertidos de la red pública

Los alcaldes de Vilanova, Gonzalo Durán, y Cambados, Samuel Lago, mantuvieron ayer un encuentro con técnicos de Augas de Galicia para analizar los proyectos con los que se pretende acabar con los problemas de vertidos provocados por la red pública, especialmente en Rego de Alcalde y en O Facho. El primero de estos bombeos centró gran parte del encuentro, ya que el Concello de Cambados, afectado por una pequeña zona, no había recibido la documentación del proyecto para iniciar los pertinentes trámites.

El regidor de Cambados reconocía ayer esta situación, aunque esperaba que no significase “un retraso en la tramitación del proyecto, ya que este se encuentra a exposición pública en Vilanova, por lo que puede ser consultado allí, y los diferentes informes de otras administraciones ya los ha solicitado el municipio vecino”. Lago insiste en que “no creo que esto acabe dilatando demasiado el proceso”.

Diferente es la percepción del alcalde de Vilanova que reconocía ayer que “me he quedado muy preocupado con la situación, porque Cambados no ha hecho los trámites y me temo que pueda dilatarse en el tiempo, sobre todo, porque no se ha expuesto al público el proyecto ni se han solicitado los informes pertinentes”.

En la reunión también se analizó el convenio por la reforma de la depuradora de Tragove, actuación que presentó la propia titular de Infraestruturas, Ethel Vázquez.