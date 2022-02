El IES Francisco Asorey celebra por todo lo alto el Día de la Paz en Fefiñáns

Con motivo del Día de la Paz, los alumnos de ESO del IES Francisco Asorey de Cambados convirtieron ayer la Praza de Fefiñáns en un gran escenario para mostrar diferentes coreografías alusivas a la celebración. Temas como Jerusalema o We Are the World, fueron bailados e interpretados por los centenares de alumnos cambadeses que, desde primera hora de la mañana, prepararon su actuación bajo la organización y coodinación de Pablo Martínez Cuervo, profesor de Educación Física y que lleva varios años programando esta actividad. La lectura de un manifiesto y el dibujo, en forma de cordón humano, del símbolo internacional de la paz, fueron otros de los momentos de un acto que contó además con un notable seguimiento de cambadeses, entre los que destacaba la presencia del alcalde Samuel Lago.