Herido en Vilagarcía un trabajador de una empresa de pinturas tras chocar contra un tráiler

Un joven resultó ayer herido en un accidente de tráfico ocurrido en la N-640, en Vilagarcía, tras protagonizar la furgoneta en la que viajaba una colisión por alcance con un camión. El hombre fue trasladado en una ambulancia del 061 al Hospital do Salnés, donde fue atendido por los médicos. Fuentes del operativo señalan que si bien su pronóstico era reservado, en el momento inmediatamente posterior al siniestro se encontraba consciente y orientado. No fueron necesarias maniobras de excarcelación al no estar atrapado.

No obstante los daños materiales fueron importantes, puesto que el conductor, trabajador de una empresa de pinturas de la ciudad, chocó contra un tráiler de importantes dimensiones, quedando su vehículo prácticamente debajo de la parte trasera del camión, relatan desde el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía. Los efectivos con base en la avenida Agustín Romero recibieron el aviso del 112 a las 10.04 horas. El accidente se produjo en el kilómetro 237 de la Circunvalación N-640, justo en el viaducto situado a la altura del Hospital comarcal. Las causas que provocaron el accidente se desconocen, aunque no se descarta que el sol pudiese cegar la visión del conductor de la furgoneta, apuntan desde el operativo. Tres fallecidos en Galicia En las últimas horas se ha registrado una alta siniestralidad en las carreteras gallegas. De hecho tres personas han perdido la vida en otros tantos siniestros. Uno tuvo lugar en Pontevedra, otro en Santiago y un tercero en Melide, donde una mujer murió al ser alcanzada por un turismo pasadas las ocho de la mañana, según informa el 112. En Pontevedra, un turismo impactó sobre las dos de la madrugada contra un camión que estaba aparcado en la PO-542, a su paso por Marcón. El conductor del coche falleció y fue necesaria la intervención de los bomberos para liberarlo. La Guardia Civil de Tráfico confirmó que se trataba del único ocupante del automóvil. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Con respecto al accidente ocurrido en Santiago, tuvo lugar la tarde del domingo en la DP-0701 y consistió en una colisión entre un coche y una moto, resultando fallecido el conductor del segundo vehículo.