Destrozan árboles en el estacionamiento de O Bao y en la zona de Riasón

La Policía Local de A Illa ha abierto una investigación para tratar de identificar a los autores de los destrozos de árboles en el estacionamiento de O Bao y en la zona de Riasón, árboles que había instalado el Concello en los últimos meses. El edil de seguridad ciudadana, Luis Arosa, se quejaba ayer amargamente de lo ocurrido y denunciando que “no se ha tratado de un simple acto de gamberrismo, ya que casi todos los troncos están cortados con un hacha, no rotos, así que creemos que se hizo con nocturnidad y alevosía, se trata de un acto de vandalismo a conciencia”.

Además del informe que está preparando la Policía Local sobre lo ocurrido, el Concello ha presentado una denuncia para tratar de identificar al causante o causantes de estos destrozos aunque “somos conscientes de que no va a resultar sencillo, pero esperamos contar con la colaboración de la gente, por si alguien vio algo que pueda resultar esclarecedor”.

El edil lamenta este tipo de actos vandálicos que suponen “un gasto importante para el Concello y, sobre todo, destrozar árboles y un espacio destinado a zona verde”.

Lo ocurrido estos últimos días no es algo nuevo, sino que viene registrándose desde hace algún tiempo, con destrozos constantes de todas aquellas plantas que planta el Concello en espacios públicos. “Es algo que no acabamos de entender, porque las plantas no suponen una molestia para nadie, más bien todo lo contrario, todo el mundo reclama una mayor presencia de árboles en el casco urbano, pero parece que alguien no lo entiende así”, explica Arosa.

En el parking disuasorio de O Bao se destrozaron un buen número de árboles pese a que todavía no se ha recepcionado por parte del Concello y permanece cerrado, mientras que en Riasón se destrozaron árboles que ya alcanzaban los dos metros de altura.

En este último punto “se cortaron con un hacha por la parte inferior, por lo que ninguno de ellos ha sobrevivido, así que tendremos que volver a plantar nuevos árboles que, esperemos que en el futuro, no vuelvan a ser dañados”.