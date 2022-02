El Club Kennel Den de Catoira triunfa en el Campeonato de España de canicross

Catoira volvió a subirse al podio de una cita nacional. En este ocasión con motivo del Campeonato de España de Mushing Sprint Nieve que se disputó este fin de semana en Baqueira Beret. Allí estuvo representado el Club Kennel Den por Mónica Touriño y Óscar Piñeiro, logrando ambos situarse entre los mejores junto a sus perros Nepal y Fidd.

La actual presidenta del club catoirense, finalizó en la segunda posición en la especialidad de canicross sobre un circuito de 4,5 kilómetros sobre la nieve por detrás de la catalana Olga Álvarez. En la prueba del sábado, recuerda Touriño que “fue un día complicado porque la nieve estaba blanda y caí tres veces. La abrasión de la nieve me hizo daño en las rodillas y el domingo, me encontré mucho mejor, pero no fui capaz de reducir la diferencia”.

Sufrí mucho por la falta de oxígeno. Estábamos a 1.800 metros de altura cuando aquí entrenamos a 100 metros. La deuda de oxígeno se notaba, sobre todo el primer día Mónica Touriño - Club Kennel Den

El hecho de correr en altitud y en condiciones poco comunes en la comarca también ayudó a que la catoirense no sumase un nuevo título nacional a los muchos que ya tiene en su palmarés. “Sufrí mucho por la falta de oxígeno. Estábamos a 1.800 metros de altura cuando aquí entrenamos a 100 metros. La deuda de oxígeno se notaba, sobre todo el primer día. Olga Álvarez está más acostumbrada a correr en montañas y con nieve y se notó”, apunta Mónica Touriño.

Acerca del rendimiento de Nepal, la corredora apuntó que “se adapta a todo. Siempre da un buen rendimiento en todos los terrenos, aunque ahora ya tiene cerca de siete años y hay perros que están mucho mejor por edad y fuerza. Hay que tener en cuenta que a los 10 años el perro ya no puede competir en España. Nepal físicamente y mentalmente es muy bueno para competir”.

Quien sí ganó fue Óscar Piñeiro en la modalidad masculina. El vigués, afincado en Catoira, logró su novena victoria en un Campeonato de España repartidos en terrenos como la tierra y la nieve. Detrás de su perro Fidd, el también miembro del Kennel Den, dominó su categoría durante los dos días de competición haciendo buenos todos los pronósticos.

Reconoce el corredor que “la verdad es que la nieve se me da bastante bien. Es otro tipo de tracción respecto a la tierra, pero me adapto bastante bien”. Cabe señalar que desde que empezó en esta modalidad hace quince años ya suma un total de 16 medallas en campeonatos de España.

Brisca sigue desaparecida

Pese a los buenos resultados, Mónica Touriño está pasando un momento complicado tras la desaparición hace dos semanas de su perra Brisca, con la que empezó a competir hace tres lustros.

“Salió de la casa de mi madre y alguien se la tuvo que llevar. Por eso pido por favor que nos la devuelvan porque es una perra muy querida y ojalá la podamos recuperar”, apuntó la corredora.