Arde por segunda vez el mismo barco en el muelle de Vilanova

Este segundo incendio se declaró poco después de la 1.00 de la madrugada de ayer, cuando un particular alertó l 12 de que comenzaba a salir humo del interior del barco que había sufrido un incendio. La embarcación se encontraba en una de las rampas del muelle de Vilanova, donde espera a ser trasladada a un astillero para el desguace. Hasta allí se desplazó una dotación del parque de Bombeiros de Salnés, que se encontró con casi toda la cubierta envuelta en llamas.

Durante más de tres horas permanecieron en la zona extinguiendo las llamas, que alcanzaron una altura importante, y enfriando toda la obra muerta y la madera de la embarcación para que no volviese a suceder. En la primera de las ocasiones, el pasado jueves, todo apuntaba a que las llamas se habían originado a causa de un fallo eléctrico de la embarcación. Sin embargo, en esta ocasión, ese problema era imposible que volviese a registrarse, ya que se desconectó toda la electricidad de la embarcación. La Guardia Civil procedió a acordonar toda la zona en la que se encuentra la embarcación y varios agentes de la Policía Judicial estuvieron recogiendo diferentes muestras en la cubierta del barco.

Mientras dure la investigación, el barco permanecerá en la rampa de varada en la que se instaló el pasado viernes, después de que se declarase el primer incendio a bordo. Su propietario lo retiró del pantalán tras ordenárselo Portos de Galicia, trasladándolo a la rampa donde las llamas han vuelto a sorprenderle esta madrugada.

El barco ha quedado seriamente dañado, especialmente el puente y la cubierta. Su propietario no lo tenía asegurado ya que se encontraba pendiente de ser trasladado a un astillero para su desguace después de haber sido dado de baja.

“Tiene toda la pinta de haber sido un sabotaje”





El propietario de la embarcación, el vilanovés Luis Iglesias, se mostraba ayer seriamente disgustado por lo ocurrido, afirmando que “tiene toda la pinta de haber sido un sabotaje ya que, después de lo ocurrido el jueves, se desconectaron todos los elementos eléctricos que había a bordo”. El hombre acudió ayer por la mañana al Cuartel de la Guardia Civil de Vilagarcía a poner una denuncia tras el paso de los agentes de la Policía Judicial por el lugar. Iglesias recuerda que el estuvo en la embarcación sobre las 00.30 horas, “y no vi nada que me llamase la atención, por eso decidí irme, con la intención de comenzar al día siguiente a tratar de sacarlo de la rampa de varada para ir a desguazarlo, pero a las 2.00 me encontré con esta situación”. El hombre reconoce que, de confirmarse que ha sido provocado “me llevaría un gran disgusto porque no sé si le han plantado fuego por gamberrismo o por una venganza”. La intención del propietario es solicitar a Capitanía Marítima un permiso para remolcar la embarcación desde el muelle de Vilanova hasta un astillero en O Facho, en la parroquia cambadesa de Castrelo, donde se procederá a su desguace. En principio, esta acción estaba prevista acometerla el próximo jueves, pero podría verse retrasada por la investigación abierta de la Guardia Civil a causa del segundo incendio. “El primero parece ser que fue un cortocircuito, pero ahora si que ya no sé que creer, espero que la Guardia Civil pueda identificar a la persona que lo ha hecho, en caso de confirmarse que ha sido provocado”, señala Luis Iglesias.