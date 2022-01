“Vivir fuera es una experiencia que te pone a prueba en escenarios que no dominas”

El ofrecimiento de un tío suyo para pasar una temporada tras acabar sus estudios universitarios, terminó convirtiendo Londres en la residencia del vilagarciano Martín Castro desde hace cinco años. No tuvo reparos en abrirse camino laboral en la hostelería para trabajar ahora para una multinacional tecnológica israelí.

– ¿Qué hace un vilagarciano, que aún no llega a la treintena, en Londres desde hace cinco años?

– Ganarme la vida es lo que estoy intentando hacer. Crecer, aprender, aprovechar todo lo que te da vivir en una ciudad así. Vine con 23 años y ahora tengo 28 y quiero exprimir al máximo esta experiencia que nunca se sabe cuanto puede durar. Empecé trabajando en lo que había. La hostelería fue mi primer sector y aprendes mucho . Yo llegué de España con cero experiencia laboral y te das cuenta de que te hacen falta muchas cosas básicas que la hostelería te las da. Hablar con la gente, ser paciente… Aprendí mucho. Pero decidí que no quería eso para toda la vida e intenté dar un salto. El tema de la tecnología se me puso delante. Era algo que me atraía por todo lo que rodea a las grandes tecnológicas mundiales y por la posibilidad de crecer que te da. Mucha gente se acomoda en la hostelería porque se paga bien y tienes unas buenas condiciones, pero yo giré el timón.

– Empezó trabajando de lo que pudo y ahora está bien considerado en una potente empresa tecnológica.

– La empresa es israelí y tenemos muchas tecnologías diferentes. Israel es la capital mundial de la innovación tecnológica, sobre todo en temas de ciberseguridad y muy vinculada también a temas militares. Nos ocupamos de distribuir estos productos por el mundo más allá de Estados Unidos o el propio Israel. Estoy en ese equipo, el que se encarga de la parte de España.

"Aquí hay un tejido empresarial tan grande y tan variado que para la persona normal existe la posibilidad de poder cambiar de trabajo por voluntad propia o por la aparición de otras vías de trabajo"

– Lo que está claro es que en Londres no trabaja el que no quiere a tenor de su experiencia.

– Yo soy un ejemplo. Llegué sin experiencia y con un inglés bastante básico y teniendo claro que tenía que empezar desde abajo. Tardé dos semanas en encontrar trabajo. Mucha gente siguió caminos parecidos. Aquí el paro no existe. Si quieres trabajar, se puede. Luego cada uno puede ser más o menos selectivo, pero trabajo siempre hay. Aparte de eso, también es una ciudad que te da mucho más margen de maniobra para ver qué camino quieres elegir profesionalmente. Vengo de una formación jurídica y ahora estoy en el sector de la tecnología. Aquí hay un tejido empresarial tan grande y tan variado que para la persona normal existe la posibilidad de poder cambiar de trabajo por voluntad propia o por la aparición de otras vías de trabajo. En este sentido cambia mucho respecto a España porque con 18 años tienes que tomar una decisión muy clave sobre tu futuro y no todo el mundo está preparado para tomarla. En cambio, Londres te da la posibilidad de cambiar tu hoja de ruta a nivel laboral. Es mucho más común el cambio.

– Usted tiene la perspectiva de lo que realmente es España en cuanto a posibilidades laborales respecto a Inglaterra. Casi que parecen planetas diferentes.

– Mi conocimiento del mercado laboral español es relativo porque yo nunca trabajé en España. Pero sí son dos mundos completamente diferentes. Cambiar de trabajo en España es muy complicado. Con poco más de 20 años ya están marcando lo que será tu futuro laboral y tu crecimiento. En Londres, si tienes ganas y un poco de suerte, no hay límites en cuestión laboral. Es cierto que hay mucha competencia, pero puedes llegar a crecer y cumplir objetivos ambiciosos que en España ni te planteas. Los ves como de ciencia ficción. En España o en Galicia, tienes un techo mucho más bajo del que puedes llegar a alcanzar aquí.

– En la situación de indefinición laboral que sufren muchas personas jóvenes, ¿usted es de los que aconsejaría siempre la opción de buscar un futuro en otro país?

– No creo que sea para todo el mundo lo de irte a vivir a otro país. Yo vi a gente llegada de otros países que no se adaptó. Es un cambio grande, pero también digo que irte fuera es mucho más que las razones profesionales. Vivir fuera es toda una experiencia que te pone a prueba y te enfrenta a escenarios que no dominas. El simple hecho del idioma te obliga a superarte y a mejorar todos los días. Estar fuera tiene muchos beneficios. Ves el mundo de otra manera, te ayuda a gestionar muchos problemas y te hace crecer. España no es el mejor país del mundo para trabajar. A nadie le recomendaría que viniera solo con la necesidad de encontrar trabajo, sino de disfrutar de una experiencia única.

“Vilagarcía es mi lugar favorito en el mundo”

– ¿Qué opinión le merece la salida de los británicos de la Unión Europea para un español residente allí como usted?

– A nivel personal es negativo. Vine después de las elecciones del Brexit y aún disfruté de esa época de transición y de poder venir sin las restricciones de ahora que es más difícil que vengan a visitarte amigos, familia… Te hace falta un pasaporte y todo es más incómodo. A nivel más general es muy difícil hacer lo que hice yo. Coger y venirte a buscarte la vida. Ahora para entrar te piden nivel de inglés, oferta laboral y un sueldo alto. Así se le cierra la puerta a un montón de gente. El mundo está caminando hacia un sistema más global. La UE simplificaba un poco esa cooperación entre los países europeos. Ahora se busca esa cooperación fuera de la UE con tratados bilaterales y demás, pero no creo que tenga futuro. A mí me dio pena el salir de la Unión Europea, pero en lo personal no tengo ningún problema.

– ¿Cómo está la gestión del COVID allí? ¿Percibe aspectos diferentes respecto a España?

– Es un tema muy diferente en Londres. Aquí la mascarilla nunca fue obligatoria por la calle. Si vas a algún sitio cerrado tienes que llevarla, pero en la calle no. Hay una cultura en la que el poder es menos intrusivo que en España. Aquí no hay DNI y no es obligatorio que el estado sepa quien eres. Aquí cualquier medida es provisional y se nos deja hacer más o menos lo que queremos. Las vacunas aquí van un poquito más rápido y es mucho más fácil el poder vacunarte y elegir cuando.

– ¿Se plantea una vuelta a España o ya se considera un inglés para toda la vida?

– Una vuelta a España siempre es posible. Si tengo que dejar esto mi casa sería la primera opción. Pero de momento me quedan unos años aquí. En Londres hay muchas más posibilidades. Si vuelvo espero que sea a Vilagarcía que es mi lugar favorito en el mundo. Al principio echaba mucho de menos a la familia, pero aprendes a convivir con ello porque ahora también todo es más fácil en cuestión de morriña. Aquí, la vida en mi casa no es muy diferente a la que puedo tener en España. Es muy fácil hablar con toda tu gente y se hace más llevadera que la morriña clásica. La mía es un poco más moderna. Cada cuatro meses vuelvo y estoy unos días cargando pilas y viendo a mi Arosa que es una representación genuina de Vilagarcía que me apasiona. Además siempre trato de estar en Vilagarcía en citas históricas del club y eso incluso ha hecho que en los últimos años, por lo bien que le va al equipo, haya estado más tiempo con mi familia.