El sector del mar identifica “cuatro o cinco puntos críticos” en el saneamiento de la ría de Arousa

“Nosotros solo tenemos vertidos puntuales. Cuando pasa, llamamos al Concello y ya está. No me gusta mucho hablar de eso”. Son palabras del dirigente de una cofradía de la ría de Arousa al ser preguntado por los puntos de vertidos sin depurar en las proximidades de sus concesiones marisqueras. Resumen bien lo que para muchos es un tema tabú. Reconocer la existencia de agua sucia en las proximidades de sus bancos de bivalvos podría devaluar el producto, de ahí que de puertas para fuera sea un problema que muy a menudo se esconde debajo de la alfombra. Pero existe.

“Hay cuatro o cinco puntos críticos en los que habría que actuar”, afirma el patrón mayor de Cambados, y vicepresidente de la Federación Galega de Confrarías, Ruperto Costa. Pero tampoco él quiere nombrarlos, para evitar herir a sus compañeros de los pósitos vecinos. Únicamente reconoce que uno de esos “puntos críticos” es el litoral de Tragove, en Cambados.

Hace semana y media, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez anunció una inversión de cinco millones de euros para actualizar y ampliar la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Tragove. “Esa obra era muy necesaria, porque hay días en que la EDAR recibe un exceso de caudal y no es capaz de tratarlo todo”, concede Ruperto Costa.

Existen focos de contaminación más o menos habitual en casi todos los concellos de O Salnés

Las taras del saneamiento de la ría suponen un asunto tan complejo como delicado, de ahí que a menudo el sector pesquero lo trate con las administraciones con discreción. Pero no es un asunto que deba descuidarse. José Antonio Pérez, patrón mayor de Ribeira y presidente de la Federación Galega de Confrarías, anunció ayer que en los próximos días tendrán una reunión en la Xunta para hablar precisamente del estado del saneamiento en la ría. La Asociación Galega de Depuradores (Agade) ha salido a la palestra esta misma semana para mostrar su preocupación por la falta de entendimiento entre la Xunta y Costas del Estado para renovar el colector de Vilanova que va a Tragove.

Porque en mayor o menor medida, siguen existiendo focos de contaminación. Fuentes del sector que han pedido anonimato afirman que, “el entorno de la depuradora de Vilagarcía es una zona castigada por los aportes fecales”, y que también existen problemas en las proximidades de las depuradoras de Rianxo y Ribeira. También son conocidos los problemas en estaciones de bombeo que han quedado obsoletas, como son las de San Miguel (Vilanova), Tragove o Castrelo (Cambados). En el entorno de Dena (Meaño) y A Toxa (O Grove) existen otros focos de contaminación más o menos esporádica.

Ruperto Costa y José Antonio Pérez coinciden en que, en su opinión, la grave crisis productiva que se está empezando a percibir en el mar arousano no está originada por los defectos del saneamiento. Ambos creen que intervienen una confluencia de factores, entre ellos el cambio climático. “En mi opinión, el calentamiento del agua tiene la clave”, sostiene el patrón de Ribeira. Su homólogo cambadés afirma que “notamos que algo está pasando”. “Hasta ahora, el proceso era lento, progresivo, pero parece que ha empezado a acelerarse”.

Esto no significa que estos dirigentes den por bueno el actual estado del saneamiento. Ruperto Costa sostiene que, “es mejorable”, solo que él no pone tanto el foco en la situación de las depuradoras situadas al final de la red, sino en la red misma. “El gran problema de nuestro saneamiento es que en el pasado no se hizo separación de las aguas pluviales de las fecales, y eso provoca que cuando llueve mucho las tuberías desborden y el agua vaya al mar. Es una situación heredada, y ahora estamos pagando las consecuencias”. El patrón cambadés asume que para separar todos los colectores unitarios, “hará falta una inversión mastodóntica”, pero anima a las administraciones a que vayan corrigiendo esta situación poco a poco, “porque si no separamos las pluviales de las residuales será difícil que las estaciones depuradoras funcionen bien”.

Agade aborda la polémica del colector con la Mancomunidade La Asociación Galega de Depuradores (Agade) prevé reunirse la próxima semana con la Mancomunidade do Salnés para abordar la polémica generada entre la Xunta de Galicia y Costas del Estado en relación a la obra de renovación de los bombeos y del colector de Vilanova que va a Tragove. La Xunta presentó un proyecto para acometer esta obra, y obtuvo el plácet de la dirección provincial de Costas, pero en Madrid revocaron este visto bueno e instaron a la administración autonómica a pasar la tubería más tierra adentro. Los técnicos autonómicos consideran que esta posibilidad es inviable. Agade ya pidió esta semana a las dos instituciones implicadas un poco de mano izquierda para resolver sus diferencias, y el secretario general de la organización, Juan Carlos Maneiro, insistió ayer en este llamamiento. “Para las empresas de nuestro sector es importante que el agua sea de la mayor calidad posible”, señala. Y es importante por partida doble: porque captan agua del mar para sus procesos productivos, y porque la calidad del marisco con el que trabajan también será mayor si crece y se alimenta en un ecosistema limpio.