La mejora del aislamiento térmico del pabellón de As Covas cuesta 450.000 euros

Para esta instalación el grupo de gobierno concibiera en su día un proyecto de calefactar el edificio, que no cristalizó al frustrarse una subvención de la Xunta por no alcanzar los requisitos exigidos.

Fue así que el proyecto viró para, de manos del Programa Provincial ReacPon de la Diputación, se transformara en “acondicionamiento y eficiencia energética”.

En base al mismo, redactado por el arquitecto Jesús Vieito Pino, se contempla la inversión de 450.462 euros, de los cuales la Diputación aportará 360.320 euros y el Concello los 90.080 restantes.

No obstante, acto seguido, la corporación aprobó demandar a través del Plan Concellos 2022-2023 de la Diputación una subvención por valor de esos 90.080 euros, por lo que, en la práctica, será el órgano provincial el que financie toda la obra.

Los tres grupos apoyaron ambas actuaciones, con Belén García, dejando un recado para la Administración autonómica, deseando que “la Xunta dedique a Meaño la inversión que sí viene de la Diputación”.

Sí se abstuvieron Meaño Independiente y PSOE en la parte de aprobar el proyecto técnico, dudando el concejal Aspérez Montes de la efectividad “de algunas medidas para paliar un mal endémico en el pabellón”.

La remodelación de este pabellón, que es la tercera que se conoce en el margen de siete años, supondrá la mejora de sus condiciones térmicas.

Para tal fin se habilitará una sobrecubierta encima de la actual de amianto, en base a paneles tipo sándwich de chapa y aluminio, con espuma de poliuretano en su interior. A mayores, se mejorará el sistema de aislamiento en ambas fachadas.

La actuación se completará con la mejora de vestuarios y aseos, renovación de fontanería y tubería de saneamiento. Además, se optará por eliminar un graderío que existe por poniente, a fin de facilitar accesibilidad del público al resto de la grada, pudiendo circunvalar así la cancha.

Finalmente el graderío restante se dotará de madera laminada para asiento del público, retirando las 400 butacas del plástico que el concello con Lourdes Ucha dispusiera en 2016, y que había supuesto la inversión de 21.000 euros.

La eterna petición del conserje escolar

La otra polémica surge con la moción de urgencia que elevaba Meaño Independiente en apoyo al comunicado de la ANPA A Toxa que incidía por enésima vez en la creación de la plaza de conserje para el CEIP As Covas. Los independientes demandaban consolidar esa plaza, a la par que reprobaba al gobierno local su “falta de compromiso con las comunidades escolares”, reprobando a la edil de cultura y educación, María Estévez que, como representante municipal no haya acudido a la reunión del consejo escolar recién creado en el IES ni al última del consejo escolar del CEIP As Covas”. Carlos Viéitez aclaró que el servicio de conserje se viene prestando merced a personal que cede la Diputación y que, cuando existe un vacío por el impasse de la concesión, es un operario municipal el que acude varios días por semana al centro. “El Concello -precisaba Viéitez- cumple con la labor de conservación, mantenimiento y vigilancia del centro, que es lo que nos compete, y eso está garantizado”. “El Concello -agregaba- viene colaborando sistemáticamente con el colegio, el contar con un conserje es algo que corresponde a Educación y nosotros estamos dispuestos a demandarlo”, si bien aclarando que el concello no asumirá esa plaza. La comunidad escolar del CEIP de As Covas se considera agraviada por la situación por el otro centro del municipio, CEIP de Coirón que desde hace muchos años dispone de un operario de usos múltiples, que ejerce en la práctica como conserje, siendo en su día una plaza creada por el concello.