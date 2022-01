La llegada de especies foráneas puede convertirse en un severo problema, pero también puede ser una gran oportunidad para abrir nuevos mercados y complementar los ingresos que tienen las mariscadoras. Así lo han entendido en A Illa con dos especies diferentes, la crepipatella o "perla de mar" y la donacilla o "coquinilla", dos especies que la Cofradía de A Illa y la Organización de Produtores (OPP-20) están tratando de que se incluyan dentro del catálogo de especies comercializables.

La Cofradía de A Illa ya ha incluido la crepipatrella en los planes de explotación siendo autorizada su extracción por la Consellería do Mar en 2021, pero todavía no han comenzado a comercializarla porque no en se encuentra un mercado que asimile la producción. Juan José Rial Millán, patrón mayor de A Illa reconoce que esta especie “acostumbra a consumirse con frecuencia en Francia, pero el consumo está garantizado ya con la producción que hay en ese país, por lo que no hay ninguna depuradora interesada en hacerse con ella”.

La "perla de mar" ha colonizado las piedras de la playa isleña de O Bao

La mayor parte de la producción que se extraería en A Illa se concentraría en la zona de O Bao, donde esta especie lleva muchos años asentada debido a la proliferación de piedras. La especie actúa como una especie de lapa, adhiriéndose a las piedras y desplazando a los individuos autóctonos. Conocida como “perla de mar", su proliferación ha sido espectacular y se puede encontrar en esa playa piedras donde hay hasta catorce o quince ejemplares, desplazando por completo a otras especies autóctonas. Ese es uno de los grandes problemas que provoca, el de competir con especies autóctonas por el alimento y el espacio, pero tiene otro más. Cuando muere, desprende una especie de líquido que mata a todo el marisco que se encuentra en las inmediaciones y pudre todo el sustrato. Esto ha provocado, reconoce Millán, que “se haya convertido en un serio problema para la producción de uno de nuestros bancos marisqueros más importantes”.

La crepipatella dilatata fue localizada en A Illa hace ya más de quince años, asentándose sobre todo en O Bao, al tratarse de una playa muy pedregosa, su hábitat natural. También hay constancia de su presencia desde hace años en algunos puntos del litoral grovense. Su entrada en la ría de Arousa no está del todo clara, pero se cree que pudo llegar mezclada con el marisco que se procesa en las depuradoras situadas en los márgenes de la ría. Esa tesis se respalda en que las primeras concentraciones detectadas se encontraban, precisamente, en las inmediaciones de estas empresas. Su origen se encuentra en Sudamérica, en aguas del Océano Pacífico, pero ha conseguido asentarse con gran facilidad en la costa gallega. Aunque no ha conquistado todavía las mesas españolas, se trata de un producto muy apreciado en mercados europeos, especialmente en el francés.

La otra especie que la OPP-20 quiere introducir en el catálogo de especies comerciales es la donacilla o comunmente denominada como “coquinilla” por su similitud con la coquina, aunque de menor tamaño. Desde hace un año, la Cofradía de A Illa está trabajando en un estudio sobre las potencialidades de esta especie foránea que ha ido colonizando varias playas del municipio, siendo bastante importante en alguna de ellas. En este estudio no solo se registra la presencia de la especie, sino también la posibilidad de explotación y de que se convierta en un complemento más para los ingresos de las mariscadoras de A Illa.

A Illa está trabajando en un estudio sobre las potencialidades de la donacilla para su venta en lonja

Su presencia está localizada en tres puntos muy concretos del litoral del municipio, tres zonas que, en principio, garantizarían una pequeña producción para situarse en los mercados. Sobre todo si se tiene en cuenta que varios comercializadores ya han comunicado a la OPP-20 su interés, para que, en caso de que se llegue a comercializar, adquirirla en la lonja isleña.

“En el estudio planteamos la posibilidad de que un grupo de mariscadoras pueda extraer un kilogramo diario, serviría para ir introduciéndolo en el mercado poco a poco y ver como funciona, y sobre todo, no quemar o esquilmar el producto, porque todavía su presencia no es muy abundante”, explica Millán. En principio, el mercado al que iría destinada la donacilla sería el sur de España, donde esta especie cuenta con un gran atractivo gastronómico. “Queremos comercializarlo pero ofreciendo al mercado una propuesta que resulte atractiva, tanto por su calidad como por sus garantías sanitarias”, explica Millán.

La donacilla sería un complemento para los ingresos de las mariscadoras de A Illa

La intención es que la donacilla se acabe convirtiendo en un importante complemento para las mariscadoras de A Illa, cuyos ingresos principales seguirán llegando de la extracción de almeja pero que “pueden verse incrementados de manera importante gracias a la explotación de otras especies, como puede ser la donacilla, eso es algo que estamos tratando de conseguir”. Millán reconoce que la donacilla “puede resultar muy interesante porque, dependiendo de las calidades, se ha llegado a cotizar a 30 euros el kilogramo, un precio sumamente atractivo para un sector como es el marisqueo a pie”.

Al igual que la crepipatella, para la que la Consellería do Mar ya ha dado luz verde, al ser incluida como especie objetivo en los planes de explotación de la Cofradía de A Illa, será recolectada por las mariscadoras, convirtiéndose en “un importante complemento para sus ingresos, que dependen en exceso de especies como la almeja”.

Insiste Millán en que “estos recursos los tenemos a mano y no se les estaba sacando ningún tipo de rendimiento, cuando son especies que tienen cierto tirón en algunos mercados y que pueden convertirse en un importante complemento económico”. La donacilla no es una especie extraña en el litoral gallego, pero es más constante su presencia en aguas del Mediterráneo, sobre todo en el sur de España y el norte de África.

La Cofradía de A Illa siempre se ha destacado por su apuesta por introducir nuevos productos en el mercado, productos que siempre se acaban convirtiendo en un interesante complemento para los mariscadoras. No en vano, A Illa fue de los primeros puertos que aportó por comercializar las algas que, ahora, llegan a las mejores mesas. Pero también fue un puerto pionero a la hora de vender la ortiguilla de mar, un producto que no tiene tirón en Galicia pero que está considerado como un manjar muy atractivo en el sur de España