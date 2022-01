“Bon voyage”

“Un AVE a Galicia, hey” cantaría hoy Julio Iglesias sin el rubor que le permite la distancia de residir allá por Miami o Las Bahamas. Sería su himno a la “chapuza” de la que han presumido las autoridades con la simple pero siempre discutible rebaja de tiempos que el pasajero arousano disfrutará al pagar el billete para irse de compras al Corte Inglés de Preciados.

Difícil de entender la euforia de las autoridades cuando este medio de locomoción llega solo a Ourense y con casi un cuarto siglo de retraso, simplemente porque las sucesivas administraciones contaban con la peregrina excusa de la compleja orografía del Padornelo y A Canda, vamos como si la Cordillera Bética o Sierra Morena fueran más permeables y dúctiles.

La única verdad es que ha faltado voluntad para priorizar una infraestructura que implicaría progreso si se hubiera hecho a tiempo, pero que al llegar tarde ha contribuído al endémico retraso económico que supone que Galicia haya quedado fuera de importantísimas inversiones a lo largo de todos estos años. Básicamente porque seguía lejos de todo.

Sin duda, el AVE a Ourense es un avance, en tanto que los trenes regionales ya no circulan “paseniño, a beira do Miño”, como cantaría Andrés do Barro en una nostálgica versión sobre sus viajes a Madrid en el tren hotel Rías Baixas o Rías Altas.

Pero para ir a Ourense y esperar al AVE, casi da lo mismo acercarse a Puebla de Sanabria o a Benavente. Total, el problema es solo para el pasajero que si aguanta cinco horas, aguanta siete sin rechistar.

Y eso es lo que parece que se busca, que nadie proteste por un viaje que ha reducido sus tiempos a la mitad, aunque con ello se alimentaron debates sin rubor en los que se hablaba de dos, tres y hasta cinco paradas en Vilagarcía de “trenes bala” directos a Madrid, cuando la realidad es que, de momento, los únicos que tendrán que frenar en la estación son los Albia y quizá algún mes de estos el rápido Avril.

Entretanto se oculta otro debate que aunque ya no debería estar sobre la mesa sigue siendo el principal lastre de la política de transportes en Galicia, a saber, las conexiones internas por ferrocarril, los horarios, los precios abusivos, el cierre de los apeaderos locales, la eliminación de los antiguos caminos de hierro...

Pero también la conexión menos radial que supone el Eje Atlántico o el de la cornisa cantábrica que asimismo tendrían efectos claramente positivos para esta esquina de la piel de toro, a nivel de progreso y desarrollo industrial y por tanto económico, en tanto que oportunidad y no discriminación.

Vilagarcía y su interland poco tienen que festejar con el AVE que llega a la estación de A Ponte en Ourense, simplemente porque se tarda lo mismo en llegar a As Burgas que desde allí a la ciudad del oso y el madroño.

En suma que, quien tenga prisa, mejor que coja su coche y cruce O Paraño porque sino perderá el billete de vuelta en el mismo día. Y para ir a Málaga, Bilbao o Barcelona, casi mejor el avión que el chucu-chu.

Solo por la experiencia del vértigo de ir a 300 por hora a ras de suelo merece la pena hacer hoy por hoy el trayecto.

“Bon voyage” que diría Javier Gurruchaga.